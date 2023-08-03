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Делают образ свежим и стильным: топ-5 цветов в одежде, которые подходят всем

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Светлана Шкурупий Светлана Шкурупий
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Какие цвета одежды подойдут каждой девушке
Какие цвета одежды подойдут каждой девушке. Фото Freepik

Разнообразьте свой гардероб яркими красками

При создании образа цвет играет важное значение, с помощью определенных оттенков можно даже сделать фигуру более стройной. А также есть универсальные цвета в одежде, которые подходят каждой девушке, поэтому их можно смело добавлять в свой гардероб.

В материале Wday рассказано, что это за оттенки и как они способны подчеркнуть внешний вид, сделав образ свежим, стильным и привлекательным. Помимо того, что они подходят под любой типаж фигуры, так еще и гармонично сочетаются с другими вещами.

Какие цвета одежды подойдут каждой девушке

Черный

Это базовый цвет, который считается универсальным и самодостаточным. Выбирая образ total black вы будете всегда выглядеть эффектно, особенно, если правильно подчеркнуть наряд украшениями и другими аксессуарами.

Белый

Еще один цвет, который будет всегда смотреться выигрышно и дорого. Это цвет чистоты, скромности, совершенства, который украсит любую девушку. Одежда белого цвета обязательно должна быть в гардеробе.

Синий

Этот цвет ассоциируется с роскошью и будет хорошо выглядеть в тандеме с белыми вещами. Добавьте в свой образ правильную обувь и аксессуары и точно окажетесь в центре внимания.

Оранжевый

Приятный цвет, который отлично подойдет для летних образов. Он красиво подчеркивает оттенок кожи, выражать амбиции, свободу, настойчивость. А еще он будет идеально смотреться с белым и черным.

Зеленый

С помощью зеленого цвета можно подчеркнуть естественную красоту и нежность. А вот к его оттенкам стоит относиться более внимательно, потому что, например, ярко-салатовый будет слишком вызывающим и наряд в таком цвете не получится элегантным, а вот изумрудный или травянистый — другое дело.

"Телеграф" писал ранее, какие оттенки маникюра считаются универсальными. Они идеально подойдут под любой наряд.

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