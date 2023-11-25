В каком цвете встречать Новый год 2024, чтобы Дракон осыпал богатством, счастьем и удачей

Рассказываем, в чем праздновать Новый год 2024, чтобы интегрировать счастливые цвета Дракона в свой гардероб

Согласно китайской астрологии, год Зеленого Дракона 2024 тесно связан со стихией дерева. Это символизирует рост, расширение возможностей и финансовое процветание. По восточному гороскопу в 2024 году Дракон обещает богатство четырем знака Зодиака — это Обезьяна, Кролик, Дракон и Собака.

Но даже если вы не попали в число этих везунчиков, не отчаивайтесь. Символ года будет благосклонен к каждому знаку китайского Зодиака, который носит счастливый цвет 2024 года.

В чем отмечать Новый год 2024 — три главных цвета

Изумрудно-зеленая элегантность

Начните с изумрудно-зеленого, звездного цвета 2024 года. Этот универсальный оттенок можно включить в свой гардероб с такими предметами одежды:

платье;

рубашка;

шарфы или шали;

галстуки или шейные платки;

другие аксессуары.

Прикосновение изумрудно-зеленого может наполнить ваши наряды энергией обновления, подчеркивают восточные эзотерики. Подумайте о том, чтобы добавить этот оттенок и в свои повседневные образы. Это может быть просто зеленый шарф или блуза — уверенное ношение этого цвета наполнит энергией роста вашу личную ауру.

Именно платье не обязательно, это может быть другой предмет одежды. Фото: thechinesezodiac

Золотисто-желтый акцент

Эти оттенки в вашем образе добавят нотки оптимизма и процветания. Считается, что такие аксессуары, как украшения, пояса или даже пара обуви этого цвета дополнят ваш образ и привлекут позитивную финансовую энергию.

Сияющий красный

Для случаев, которые требуют уверенности и жизненной силы, рассмотрите наряд с элементами насыщенного красного. Красное платье, галстук или сумочка могут не только добавить смелости образу, но и повысить вашу мотивацию и энтузиазм.

В год Деревянного Дракона цвета, которые носите, могут сделать больше, чем просто подчеркнуть стиль. Восточные эзотерики отмечают, что они могут положительно повлиять на ваше процветание и благосостояние.

Ранее мы рассказывали, каким знакам Зеленый Дракон подарит настоящее счастье в 2024 году. Узнайте из следующей статьи, вошли ли вы в четверку везунчиков.