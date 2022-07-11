Носки, распознающие позу, помогут восстанавливаться после травм: американские ученые сделали "умные" нити.

Ученые разработали "умные" нити, считывающие позы человека

Ученые Массачусетского технологического института изобрели способ вязать одновременно из обычных нитей и пьезоэлектриков. Их коллеги накануне предложили чистить зубы с помощью нанотехнологий.

Носки и коврик, связанные таким способом, могут распознавать позу, в которой находится человек, сообщает nauka.ua.

"Изделия оказались достаточно чувствительными, чтобы в почти 99 процентах попыток угадывать одну из 7 поз из йоги или отслеживать выполнение спортивных упражнений типа отжима", — говорится в сообщении.

Специальные нити созданы из трех слоев: пьезорезистивного, зажатого между двумя электропроводящими слоями. Пьезорезистивные волокна образуют покрытие, которое способно реагировать на деформацию, т.е. изменение давления на поверхность электрозарядом.

Этот заряд получает "умная" ткань и передает на приемник, закрепленный, например, на ноге. А специальное программное обеспечение расшифровывает сигнал.

Связанные на цифровой вязальной машине коврик или носки способны распознать с точностью в 99,6% спортивные упражнения типа ходьбы, прыжков или отжимания, а также в 98,7% случаев узнает одну из 7 поз из йоги.

Такие умные ткани учёные планируют использовать, например, в спортивной медицине, ортопедии или даже при восстановлении после травм, поскольку так можно не просто классифицировать движения, а и распознавать распределение силы и особенности выполнения упражнений.

Напомним, ученые из Японии изобрели телеэкран, способный передавать вкус пищи. Чтобы попробовать изображение, нужно лизнуть экран.