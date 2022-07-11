Носки, распознающие позу, помогут восстанавливаться после травм: американские ученые сделали "умные" нити.
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Ученые разработали "умные" нити, считывающие позы человека
Ученые Массачусетского технологического института изобрели способ вязать одновременно из обычных нитей и пьезоэлектриков. Их коллеги накануне предложили чистить зубы с помощью нанотехнологий.
Носки и коврик, связанные таким способом, могут распознавать позу, в которой находится человек, сообщает nauka.ua.
"Изделия оказались достаточно чувствительными, чтобы в почти 99 процентах попыток угадывать одну из 7 поз из йоги или отслеживать выполнение спортивных упражнений типа отжима", — говорится в сообщении.
Специальные нити созданы из трех слоев: пьезорезистивного, зажатого между двумя электропроводящими слоями. Пьезорезистивные волокна образуют покрытие, которое способно реагировать на деформацию, т.е. изменение давления на поверхность электрозарядом.
Этот заряд получает "умная" ткань и передает на приемник, закрепленный, например, на ноге. А специальное программное обеспечение расшифровывает сигнал.
Связанные на цифровой вязальной машине коврик или носки способны распознать с точностью в 99,6% спортивные упражнения типа ходьбы, прыжков или отжимания, а также в 98,7% случаев узнает одну из 7 поз из йоги.
Такие умные ткани учёные планируют использовать, например, в спортивной медицине, ортопедии или даже при восстановлении после травм, поскольку так можно не просто классифицировать движения, а и распознавать распределение силы и особенности выполнения упражнений.
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