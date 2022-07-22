Мощный выброс на Солнце спровоцирует сильнейшую магнитную бурю: когда ее ждать

Метеозависимым людям стоит сегодня поберечься.

Второй месяц лета и так не сильно щадил метеозависимых людей, принеся с собой несколько сильных магнитных бурь разной интенсивности, как ситуацию усугубило новое космическое явление. 21 июля на Солнце произошел мощный выброс корональной массы, который достаточно быстро приближается к Земле. Что это значит, и как повлияет этот выброс — читайте далее.

Новостью о выбросе поделился телеграм-канал The Universe Space Tech. Как говорится в сообщении, выброс, движется к Земле со скоростью 1355 км/с, а это значит, что магнитная буря достигнет нашу планету в 18:38 по киевскому времени.

Как сообщают ученые обсерватории SOHO, показатели геомагнитной активности могут достичь 8-9 баллов. Этот означает, что землю накроет сильная, и даже экстремальная магнитная буря, а также возможны полярные сияния и нарушения в работе электроприборов.

Что такое выброс корональной массы?

Корональный выброс массы – гигантское облако солнечной плазмы, пронизанное магнитными полевыми линиями, которое распространяется от Солнца во время сильных, долговременных солнечных вспышек и извержения нитей, пишет spaceweatherlive. Когда Солнце не очень активно во время солнечного минимума, выбросы корональной массы встречаются редко, а когда активность Солнца увеличивается до солнечного максимума, выбросы корональной массы становятся все чаще, и мы можем наблюдать несколько выбросов корональной массы в день.

Как магнитные бури влияют на здоровье?

В дни магнитных бурь возможны такие симптомы: головная боль, головокружение, тошнота, боль в мышцах и суставах, повышенное артериальное давление, обострение хронических болезней, бессоница, слабость и раздражительность.

Чтобы уменьшить негативное влияние бури на организм, ограничьте интенсивные физические нагрузки, больше отдыхайте, гуляйте на свежем воздухе, обеспечьте полноценный сон. Придерживайтесь здорового питания: кушайте рыбу, овощи, каши, пейте больше воды. Также желательно отказаться от употребления кофе, алкоголя, курения.

Напомним, летом можно подхватить несколько опасных инфекционных заболеваний, таких как ботулизм, также летом опасен лептоспироз, поэтому важно знать их симптомы и методы профилактики.