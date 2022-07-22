Потужний викид на Сонці спровокує найсильнішу магнітну бурю: коли на неї чекати

Метеозалежним людям варто сьогодні поберегтися.

Другий місяць літа і так не дуже щадив метеозалежних людей, принісши з собою кілька сильних магнітних бур різної інтенсивності, як ситуацію посилило нове космічне явище. 21 липня на Сонці стався сильний викид корональної маси, який досить швидко наближається до Землі. Що це означає і як вплине цей викид — читайте далі.

Новиною про викид поділився телеграм-канал The Universe Space Tech. Як йдеться у повідомленні, викид рухається до Землі зі швидкістю 1355 км/с, а це означає, що магнітна буря досягне нашої планети о 18:38 за київським часом.

Як повідомляють вчені обсерваторії SOHO, показники геомагнітної активності можуть сягнути 8-9 балів. Це означає, що землю накриє сильна і навіть екстремальна магнітна буря, а також можливі полярні сяйва та порушення в роботі електроприладів.

Що таке викид корональної маси?

Корональний викид маси – гігантська хмара сонячної плазми, пронизана магнітними польовими лініями, яка поширюється від Сонця під час сильних, довготривалих сонячних спалахів та виверження ниток, пише spaceweatherlive. Коли Сонце не дуже активно під час сонячного мінімуму, викиди корональної маси трапляються рідко, а коли активність Сонця збільшується до сонячного максимуму, викиди корональної маси стають все частіше, і ми можемо спостерігати кілька викидів корональної маси на день.

Як магнітні бурі впливають здоров’я?

У дні магнітних бур можливі такі симптоми: головний біль, запаморочення, нудота, біль у м’язах та суглобах, підвищений артеріальний тиск, загострення хронічних хвороб, безсоння, слабкість та дратівливість.

Щоб зменшити негативний вплив бурі на організм, обмежте інтенсивні фізичні навантаження, відпочивайте більше, гуляйте на свіжому повітрі, забезпечте повноцінний сон. Дотримуйтесь здорового харчування: їжте рибу, овочі, каші, пийте більше води. Також бажано відмовитись від вживання кави, алкоголю, куріння.

Нагадаємо, влітку можна підхопити кілька небезпечних інфекційних захворювань, таких як ботулізм, також влітку небезпечний лептоспіроз, тому важливо знати їхні симптоми та методи профілактики.