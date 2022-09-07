В Китае найдена огромная статуя таинственного зверя (фото)

Эта фигура является самой большой из тех, что были изготовлены в этом городе

Во время раскопок в городе Саньсиндуй, расположенного в Китае, ученые обнаружили гигантскую бронзовую статую неизвестного до сих пор мифического зверя.

Как пишет издание Good News Network, место, где проводились раскопки, более известное как Курган Трех Звезд, считается одним из самых богатых и крупнейших археологических памятников Республики, ведь именно там была обнаружена чрезвычайно большая статуя мифического зверя. Вылит он был в древние времена из стоящей бронзы.

Гигантский бронзовый мифический зверь, найденный в известном китайском археологическом памятнике

В городе Саньсиндуй ранее исследователи уже находили сотни подобных бронзовых статуй, однако последняя находка стала наиболее впечатляющей и внесла свой вклад в коллекцию аспектов размера и величия. Общий вес зверя около 150 килограммов, а его форма характерна для многих меньших фигурок, найденных на территории Кургана Трех Звезд, но эта гораздо больше других. Кроме того, он также сохранился с высоким худым человеком, стоящим прямо на рогах зверя. По мнению команды, проводящей исследования, это может указывать на контроль. Еще одна особенность этого зверя – это священное дерево, выгравированное на его груди.

В Китае найдена огромная статуя мифологического зверя

Как рассказал член группы, исследующей одну из жертвенных ям, с момента первых раскопок в Саньсиндуй еще в 1986 году ученые обнаружили фигурки подобных мифических зверей, однако те были по размеру не более 20-30 сантиметров.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Китае ученые бьют тревогу после обнаружения нового смертельного вируса под названием "Ланья". В настоящее время зафиксировано уже 35 случаев заражения в китайских провинциях Шаньдун и Хэнань.