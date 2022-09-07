У Китаї знайдено величезну статую таємничого звіра (фото)

Ця фігура є найбільшою із тих, що були виготовлені у Саньсіндуй

Під час розкопок у місті Саньсіндуй, розташованого у Китаї, науковці виявили гігантську бронзову статую невідомого дотепер міфічного звіра.

Як пише видання Good News Network, місце, де проводилися розкопки, більш відомого як Курган Трьох Зірок, вважається одним з найбагатіших і найбільших археологічних пам'яток Республіки, адже саме там було виявлено надзвичайно велику статую міфічного звіра. Вилитий він був у стародавні часи з вартісної бронзи.

Гігантський бронзовий міфічний звір, знайдений у відомій китайській археологічній пам’ятці

У місті Саньсіндуй раніше дослідники вже знаходили сотні подібних бронзових статуй, проте остання знахідка стала найбільш вражаючою та зробила свій внесок у колекцію аспектів розміру та величі. Загальна вага звіра близько 150 кілограмів, а його форма характерна для багатьох менших фігурок, які були знайдені на території Кургану Трьох Зірок, але ця набагато більша за інші. Окрім того, він також зберігся з високим худим чоловіком, що стоїть прямо на рогах звірів. На думку команди, яка проводить дослідження, це може вказувати на контроль. Ще одна особливість цього звіра — це священне дерево, вигравіюване на його грудях.

У Китаї знайдено величезну статую міфологічного звіра

Як розповів член групи, котра досліджує одну з жертовних ям, з часу перших розкопок у Саньсіндуй ще у 1986 році науковці виявили фігурки подібних міфічних звірів, проте ті були за розміром не більше 20-30 сантиметрів.

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