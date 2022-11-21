Не страшен самый "кусачий" холод: создано противогололедное покрытие, которое эффективнее существующих в 100 раз

Покрытие создано для применения в авиации

Гололед – враг не только пешеходов и врачей, но и пилотов, так как существующие растворы для предотвращения обледенения корпуса самолетов не всегда эффективно справляются со своей работой.

Поэтому в Хьюстонском университете в США создали новое противогололедное покрытие, эффективность которого в 100 раз выше, чем у существующих аналогов, говорится в статье в издании университета.

Отмечается, что новое суперэффективное противогололедное покрытие было испытано инженерами компании Boeing в условиях эрозионного дождя со скоростью 619 км/ч.

Эксперимент показал, что покрытие превосходит все аналоги, применяемые в аэрокосмической отрасли сегодня.

Принцип работы покрытия состоит в том, что для отделения любого твердого тела от поверхности (к примеру, от крыла самолета или льда), нужно приложить силу, которая создаст трещины на границе разлома. Такие трещины будут становиться больше до самого отрыва льда — отмечают ученые, которые научились контролировать и ускорять этот процесс. Важная особенность покрытия — низкая адгезия ко льду, которая совмещается со значительной прочностью.

Разработка будет применяться в аэрокосмической индустрии, а также для создания нового поколения ветрогенераторов. Плюс, новое противогололедное покрытие найдет применение во всех областях промышленности, где обледенение представляет собой серьезную проблему.

В перспективе возможно и применение его и для предотвращения аварий на дорогах.