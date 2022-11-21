Не страшний самий "кусачий" холод: створено протиожеледне покриття, яке ефективніше за існуючі у 100 разів

Покриття створене для застосування в авіації

Ожеледиця – ворог не тільки пішоходів та лікарів, а й пілотів, оскільки існуючі розчини для запобігання зледеніння корпусу літаків не завжди ефективно справляються зі своєю роботою.

Тому в Х’юстонському університеті в США створили нове протиожеледне покриття, ефективність якого у 100 разів вища, ніж у існуючих аналогів, йдеться у статті у виданні університету.

Наголошується, що нове суперефективне протиожеледне покриття було випробуване інженерами компанії Boeing в умовах ерозійного дощу зі швидкістю 619 км/год.

Експеримент показав, що покриття перевершує всі аналоги, які застосовуються в аерокосмічній галузі сьогодні.

Принцип роботи покриття полягає в тому, що для відокремлення будь-якого твердого тіла від поверхні (наприклад, від крила літака або льоду), потрібно докласти сили, яка створить тріщини на межі розлому. Такі тріщини ставатимуть більше до самого відриву льоду — зазначають вчені, які навчилися контролювати та прискорювати цей процес. Важливою особливістю покриття є низька адгезія до льоду, яка поєднується зі значною міцністю.

Розробка буде застосовуватись в аерокосмічній індустрії, а також для створення нового покоління вітрогенераторів. Плюс, нове протиожеледне покриття знайде застосування у всіх галузях промисловості, де зледеніння є серйозною проблемою.

У перспективі можливе застосування його і для запобігання аваріям на дорогах.