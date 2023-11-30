Древние люди были небинарными? Плита, найденная в Испании, озадачила ученых

Археологи нашли стелу, которой уже 3000 лет

Необычная находка на юге Испании может перевернуть представление современных людей о гендерных ролях в древности. Археологи проводили раскопки в погребальном комплексе Лас-Капелланиас и рядом с человеческими кремированными остатками обнаружили стелу.

На плите изображен мужчина с двумя мечами, а на нем "женские" аксессуары ― ожерелье и головной убор. Об этом информирует издание Smithsonian magazine.

Находку прокомментировала археолог из Даремского университета в Англии Марта Диас-Гуардамино. Она утверждает, что эта стелла является доказательством ошибочных предположений насчет жизни иберов. Это народы из Северной Африки, которые в III тысячелетии до н. э. появились на территории Юга и Востока Испании.

"Эти исследования знаменуют собой "до" и "после" в научной интерпретации этих прекрасных доисторических скульптур, поскольку они предлагают ценную эмпирическую информацию, способствующую пониманию ключевых аспектов социальной организации сообществ, населявших юго-запад [Пиренейского полуострова] во время II и I тысячелетия до н. э.", ― сказала Марта Диас-Гуардамино.

Что еще обнаружили во время раскопок

Археологи начали свою работу на этом месте еще в 2018 году. Тогда сотрудники дорожной службы случайно обнаружили стелу с изображением женщины (как предполагалось) и декоративных предметов ― зеркала, пояса, гребня, броши и головного убора.

Некрополь, где ранее и находился найденный монумент, удалось найти лишь в 2022 году. На второй обнаруженной стеле был изображен воин с щитом, копьем и мечом.

Но именно третий монумент заставил ученых поставить под сомнение гендерные роли иберов и задуматься об их небинарности. Человек сочетал в себе как мужские (гениталии, два меча), так и женские (головной убор, ожерелье) черты.

Археологические роскопки в Испании

Важным также является и размещение погребального комплекса. Лас-Капелланиас находится там, где ранее проходили границы речных бассейнов. По мнению ученых, плиты могли быть территориальными маркерами. Это заставляет пересмотреть взгляд археологов на более ранние находки.

Команда ученых, работающих на территории погребального комплекса, сделала вывод о том, что все предыдущие интерпретации стел были скорее связаны с современными бинарными концепциями, чем с тем, как действительно жили люди в древние времена.

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