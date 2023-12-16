Большинство кошек умеют это: ученые доказали любовь пушистых к апортовке (видео)

Приносить предметы большинство кошек начинают в детстве

Британские ученые доказали, что некоторые кошки играют в принесение предметов ради своего удовольствия. Исследователи изучили более 1150 кошек и выяснили, что 59% питомцев, которые играли в принесение, делали это до 10 раз в месяц.

Об исследовании рассказывает Phys.org. Также выяснилось, что 55% кошек приносили предмет до 5 раз за одну игру. При этом начинать игру и заканчивать кошки предпочитали по собственному желанию, а не по воле хозяина.

Большинство владельцев кошек — 94% отметили, что не учили кошку апортировать специально, у 61% кошек такая склонность проявилась еще в возрасте котят. Чуть меньше четверти кошек могли научиться играть от другого животного, кота или собаки, с которыми жили.

У котов есть любимые игрушки для игры в принесение и предпочтение тех членов семьи, с которыми они чаще играют. При этом специальные кошачьи игрушки не преобладали среди предметов, которыми предпочитали играть пушистые любимцы. Предпочитали предметы, найденные дома, такие как резинки для волос или детали бутылок, или брошенные владельцем случайно, например, смятая бумага.

Ранее "Телеграф" рассказывал о десятке самых больших пород котов в мире. Кроме известного мейн-куна есть немало интересных представителей кошачьих.