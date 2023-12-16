Більшість котів вміють це: вчені довели любов пухнастих до апортування (відео)

Приносити предмети більшість котів починають в дитинстві

Британські вчені довели, що деякі коти грають у принесення заради свого задоволення. Дослідники вивчили понад 1150 котів і з'ясували, що 59% улюбленців, які грали в принесення, робили це до 10 разів на місяць.

Про дослідження розповідає Phys.org. Також з'ясували, що 55% котів приносили предмет до 5 разів за одну гру. При цьому починати гру та закінчувати коти воліли з власного бажання, а не через господаря.

Більшість власників котів — 94% зазначили, що не вчили кішку апортувати спеціально, в 61% котів така схильність проявилася ще у віці котенят. Трохи менше чверті котів могли навчитися грати від іншої тварини, кота або собаки з якими жили.

Коти мають улюблені іграшки для гри в принесення та тих членів родини, з якими вони частіше бавляться. При цьому спеціальні котячі іграшки не переважали серед предметів, якими воліли грати пухнасті улюбленці. Перевагу надавали предметам, знайденими вдома, такими як гумки для волосся чи деталі пляшок, або кинутими власниками випадково, наприклад, зім'ятий папір.

Раніше "Телеграф" розповідав про десятку найбільших порід котів в світі. Окрім знаного мейн-куна є чимало цікавих представників котячих.