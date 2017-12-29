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"Роскосмос" назвал следующую дату запуска с космодрома "Восточный"

Запуск ракеты
20:11 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: из открытых источников

Новости науки: Третий запуск с нового космодрома "Восточный", который отложили после неудачного старта 28 ноября, "Роскосмос" запланировал на 1 февраля 2018 года.

С космодрома 1 февраля стартует ракета-носитель "Союз-2.1 а" со спутниками "Канопус-В" №3 и №4. Эти космические аппараты предназначены для мониторинга природных и техногенных изменений.

Стоит отметить, что запуск ракеты должен был состояться 22 декабря, но его отложили после неудачного старта ракеты "Союз-2.1 б" со спутником "Метеор-М" и еще 18 космическими аппаратами разных стран.

После успешного запуска с космодрома разгонный блок "Фрегат" не вышел на связь в установленное время. Позже стало известно, что разгонный блок со спутниками упал в океан.

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Новости науки, Восточный, Исследование, Наука, Роскосмос, Ученые.
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