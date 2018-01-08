Археологи рассказали о новых находках у острова Антикитера в Греции

Археологи рассказали журналистам о новых находках, обнаруженных у острова Антикитера в Греции. Исследования прокомментировала Элия Никитопулу, которая является сотрудницей музея Фонда Екатерины Ласкариди.

В середине первого века до нашей эры в районе острова Антикитера затонул торговый корабль, на борту которого перевозили уникальные богатства, включая предметы искусства и технологий.

На месте были организованы подводные археологические работы, в результате ученым удалось поднять на поверхность бронзовый диск со "скрытым" быком, руку и часть одежды статуи из бронзы, мраморную плиту и бронзовые украшения для сложной мебели.

Всего музей представил публике 37 предметов, обнаруженных в рамках раскопок, которые проводились с 2014 года.

В их списке золотое кольцо, осколки стеклянной вазы, глиняные сосуды и куски корабля. Их поместили в аквариумы, чтобы металл не поддавался разрушению при воздействии с воздухом.