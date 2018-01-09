В NASA заявили об обнаружении загадочных окаменелых следов на Марсе

Не так давно небезызвестный марсоход Curiosity обнаружил на поверхности Марса загадочные и странные окаменелые следы, происхождению которых ученые не могут найти пока подходящего объяснения.

Эти следы, чем-то похожие на окаменелый след от подошвы или протектора колеса, были найдены в области, настолько интересной с геологической точки зрения, что руководство миссии приняло решение вернуть туда марсоход для проведения дополнительных и более тщательных исследований. Более того, ученые миссии Curiosity не исключают возможности того, что эти следы являются следами жизни, существовавшей в прошлом на Красной Планете.

Глядя на приведенные здесь снимки, тяжело представить себе масштаб найденных окаменелостей. На самом деле размеры эти окаменелостей составляют всего пару миллиметров. И если взглянуть на панорамный снимок этого места, сделанный марсоходом, то их уж не так и просто заметить невооруженным глазом.

Но после увеличения сделанной фотографии маленькие элементы начинают складываться в нечто узнаваемое, в некотором роде напоминающее след от подошвы. Ученые сейчас пытаются выяснить, являются ли эти "следы" следами геологического или биологического прошлого Марса. "Самым вероятным является минеральное происхождение найденных окаменелостей" - рассказывает Асвин Васавада (Ashwin Vasavada), ученый из Лаборатории НАСА по изучению реактивного движения, - "Но мы не исключаем и других вариантов, которые допускают совершенно другую интерпретацию сделанной находки".

К сожалению, точное определение природы и происхождения этих крошечных окаменелостей невозможно с учетом оборудования, имеющегося в распоряжении марсохода Curiosity, хотя сейчас оно используется в полной мере для того, чтобы помочь ученым разрешить эту загадку. Без сомнения, множество ученых и людей были бы очень рады, если эти следы оказались бы следами жизни, первыми "видимыми" следами жизни, обнаруженными на Красной Планете, а не следами каких-либо геологических процессов. Но расставить все точки над "i" могут лишь дополнительные исследования, которые потребуют дополнительного времени.