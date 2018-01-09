Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Розенко сообщил, когда средняя зарплата украинцев поднимется до 10 тысяч гривен Розенко сообщил, когда средняя зарплата украинцев поднимется до 10 тысяч гривен
Новости: Климкин высказал свое мнение о деле Ноздровской Климкин высказал свое мнение о деле Ноздровской
Новости: Игрок "Шахтера" может пополнить ряды "Манчестер Сити" Игрок "Шахтера" может пополнить ряды "Манчестер Сити"
Новости: Апокалипсис из-за бозона Хиггса и другие научные предсказания Стивена Хокинга Апокалипсис из-за бозона Хиггса и другие научные предсказания Стивена Хокинга

В NASA заявили об обнаружении загадочных окаменелых следов на Марсе

В NASA заявили об обнаружении загадочных окаменелых следов на Марсе
23:30 Вт, 9 Январь 2018 Телеграф
dailytechinfo.org
Фото: dailytechinfo.org

Новости науки: Марсоход Curiosity обнаружил загадочные и странные окаменелые следы

Не так давно небезызвестный марсоход Curiosity обнаружил на поверхности Марса загадочные и странные окаменелые следы, происхождению которых ученые не могут найти пока подходящего объяснения.

Древние цивилизации, исчезновение которых остается загадкой для археологов
Древние цивилизации, исчезновение которых остается загадкой для археологовЧитать полностью

Эти следы, чем-то похожие на окаменелый след от подошвы или протектора колеса, были найдены в области, настолько интересной с геологической точки зрения, что руководство миссии приняло решение вернуть туда марсоход для проведения дополнительных и более тщательных исследований. Более того, ученые миссии Curiosity не исключают возможности того, что эти следы являются следами жизни, существовавшей в прошлом на Красной Планете.

Глядя на приведенные здесь снимки, тяжело представить себе масштаб найденных окаменелостей. На самом деле размеры эти окаменелостей составляют всего пару миллиметров. И если взглянуть на панорамный снимок этого места, сделанный марсоходом, то их уж не так и просто заметить невооруженным глазом.

Познавательная химия: химические реакции, выводящие эрудицию на новый уровень

Но после увеличения сделанной фотографии маленькие элементы начинают складываться в нечто узнаваемое, в некотором роде напоминающее след от подошвы. Ученые сейчас пытаются выяснить, являются ли эти "следы" следами геологического или биологического прошлого Марса. "Самым вероятным является минеральное происхождение найденных окаменелостей" - рассказывает Асвин Васавада (Ashwin Vasavada), ученый из Лаборатории НАСА по изучению реактивного движения, - "Но мы не исключаем и других вариантов, которые допускают совершенно другую интерпретацию сделанной находки".

Глобальное потепление опустошит целые океаны

К сожалению, точное определение природы и происхождения этих крошечных окаменелостей невозможно с учетом оборудования, имеющегося в распоряжении марсохода Curiosity, хотя сейчас оно используется в полной мере для того, чтобы помочь ученым разрешить эту загадку. Без сомнения, множество ученых и людей были бы очень рады, если эти следы оказались бы следами жизни, первыми "видимыми" следами жизни, обнаруженными на Красной Планете, а не следами каких-либо геологических процессов. Но расставить все точки над "i" могут лишь дополнительные исследования, которые потребуют дополнительного времени.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости науки, Curiosity, Вселенная, Геология, Жизнь, Колонизация Марса, Космос, Марс, Марсоход, Наука, Окаменелость, Планета, След.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Последние новости науки

Ученым удалось измерить "тень", которую отбрасывает четвертое измерение Ученым удалось охладить воду до рекордно низкой температуры Новости науки: скоро светящиеся растения заменят лампочки

Последние новости

Парни с невероятно длинными и красивыми волосами (Фото) Грейпфутовая диета: как эффективно похудеть за 5 дней Две нелепые ошибки и два зрелищных переворота на "Дакаре-2018" (Видео)
Сегодня читают
01 Глобальное потепление опустошит целые океаны
02 Новый украинский бронеавтомобиль "Варта-Новатор" покоряет бездорожье (Видео)
03 Гороскоп на сегодня, 9 января 2017: все знаки зодиака
04 Сколько необходимо спать, чтобы быстрее сбросить вес
05 Биатлон. Фуркада чуть не убили на тренировке
Новости сегодня
00:01 У берегов Одессы пройдут совместные учения ВМС Украины и США
23:52 Известная биатлонистка объявила о завершении карьеры
23:45 Как отличить гастрит от язвы: учимся по внешним симптомам
23:39 Сын затащил отца в спортзал, чтобы побороть пивной живот и депрессию (Фото)
23:27 Действующий чемпион "Дакара" в категории мотоциклов Сандерленд сошел с дистанции
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Украина продолжит защищать в ООН права человека в Крыму Украина продолжит защищать в ООН права человека в Крыму
Новости: В Минздраве рассказали о новом финансировании медучреждений первичного звена Новое финансирование медучреждений первичного звена
Новости: В Минфине хотят обязать людей с высокими доходами подавать декларацию Украинцы с высокими доходами будут подавать декларацию
Новости: BAFTA объявила полный список номинантов на премию BAFTA объявила полный список номинантов на премию
Добавить комментарий
0