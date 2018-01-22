Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Климкин: Украина расторгла 35 международных договоров с РФ Климкин: Украина расторгла 35 международных договоров с РФ
Новости: В США договорились временно возобновить работу правительства В США договорились временно возобновить работу правительства
Новости: Усик - Бриедис: проморолик к бою 27 января Усик - Бриедис: проморолик к бою 27 января
Новости: Новые сериалы, которые обязательно стоит посмотреть в этом году (Видео) Новые сериалы, которые обязательно стоит посмотреть в этом году (Видео)
X

Ученые составили самую точную и детализированную карту нейронных микроцепей
23:03 Пн, 22 Январь 2018 Телеграф
dailytechinfo.org
Фото из открытых источников

Новости науки: Нейробиологам удалось составить точную карту нейронных сетей мозга.

Ученые-нейробиологи из института Фрэнсиса Крика (Francis Crick Institute) разработали новую технологию, при помощи которой была составлена карта нейронных микроцепей мозга, уровень точности и детализации которой во много раз превышает точность, обеспечиваемую традиционными методами. Отметим, что в традиционных методах используются специальные вирусы или красители, что ограничивает исследуемую область и позволяет изучать нервные ткани только простейших организмов, таких, как мушки-дрозофилы и рыбки-зебры (zebrafish).

В головном мозге группы нейронов образуют достаточно сложные нейронные цепи, при помощи которых мозг обрабатывает поступающую информацию - все то, что мы видим, слышим и ощущаем. Знания о количестве нейронов и других клеток, задействованных в этом процессе, дает ученым более глубокое понимание работы мозга в целом.

Для составления высокоточной карты нейронных микроцепей исследователи использовали наноразмерные электропорационные микроэлектроды (nanoengineered electroporation microelectrode, NEM). Используя эти электроды, ученые исследовали все 250 нервных клеток, которые являются отдельной функциональной группой (olfactory bulb glomerulus) головного мозга подопытного грызуна, обрабатывающей обонятельные ощущения.

На конце микроэлектрода-пипетки при помощи специализированных наноинструментов создана серия крошечных отверстий. Это позволяет получить более равномерное распределение электрического тока в области, радиусом 50 микрометров, что в среднем соответствует размерам типичной нейронной микроцепи. При этом, использование таких микроэлектродов-"краскопультов" позволяет окрасить отдельные клетки, нанося самим нервным клеткам минимальный ущерб.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости науки, Здоровье, Мозг, Наука, Нейросети.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Последние новости науки

Телескоп Hubble "взвесил" объект, масса которого в миллиарды раз больше Солнца Телескоп Hubble сфотографировал галактику "Колесо телеги" Ученые выявили причину красного свечения Вселенной

Последние новости

Девушки, которые кардинально изменились после употребления стероидов (Фото) МВФ прогнозирует рост цен на нефть Стали известны номинанты на кинопремию "Золотая Дзига"
Сегодня читают
01 Геологи доказали, что ранее Австралия была частью Северной Америки
02 Пограничники рассказали, как Порошенко на праздники пересекал границу
03 Новые сериалы, которые обязательно стоит посмотреть в этом году (Видео)
04 Ученые выяснили, что делает людей счастливыми
05 Усик записал песню перед боем с Бриедисом (Видео)
Новости сегодня
01:20 Развенчание самых распространенных мифов о похудении
00:55 Раскрыта загадка самого яркого космического взрыва в истории
00:46 За кулисами китайского подпольного ночного клуба (Фото)
00:35 Ученые приблизились к созданию прозрачных солнечных панелей
00:23 Самые полезные продукты для женского здоровья
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В Украине стали выдавать меньше субсидий В Украине стали выдавать меньше субсидий
Новости: Долговые обязательства Украины перед МВФ составляют 12,1 млрд долларов В НБУ назвали размер долга Украины перед МВФ
Новости: Ситуация на Донбассе: ВСУ понесли потери Ситуация на Донбассе: ВСУ понесли потери
Новости: Диетологи назвали самые полезные продукты для ужина Диетологи назвали самые полезные продукты для ужина
Добавить комментарий
0