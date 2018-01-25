Где и почему появятся первые обитаемые базы, а где их не будет никогда.

Хорошо было бы все бросить и переехать куда-нибудь подальше. Да хоть на Луну! Жаль, что пока человечество лишь осторожно обсуждает возможности освоения нашего спутника и других тел Солнечной системы – и нерешительно мнется у дверей, покидая свой земной дом. Эти «сомнения на пороге» можно понять. Миллиарды лет эволюции на уютной, комфортной планете замечательно приспособили и адаптировали нас здесь, только здесь и нигде кроме.