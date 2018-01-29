Находка в Израиле перевернула теорию миграции людей из Африки

В Израиле найдены древнейшие останки современного человека за пределами Африки. Их возраст составляет до 194 тыс. лет, и это значит, что люди начали мигрировать из Африки в другие области намного раньше, чем считалось до этого.

Израильские археологи обнаружили самые древние на сегодняшний день останки современного человека за пределами африканского континента. По словам Исраэля Гершковица, соавтора работы, в 2002 году студент обнаружил в израильской пещере Мислия левую часть верхней челюсти.

Применив три различные техники датировки, ученые выяснили, что челюсть принадлежала Homo sapiens, жившему 177-194 тыс. лет назад. Ранее самые древние останки человека за пределами Африки датировались периодом 90-120 тыс. лет назад. Статья о результатах исследования опубликована в журнале Science.

Фрагмент челюсти с сохранившейся левой частью зубного ряда была обнаружена в 2002 году во время студенческих раскопок в пещере Мислия в 12 км от Хайфы, в том же археологическом слое, что и тысячи отлично сохранившихся рубил и кремневых инструментов, отмечает Мина Эврон, одна из авторов исследования.

Исследователи отмечают, что форма челюсти схожа скорее с формой челюсти современного человека, а не неандертальца — а, значит, Homo sapiens могли покинуть пределы Африки более 194 тыс. лет назад.

Кроме останков близ пещеры были найдены каменные инструменты, выполненные в так называемой леваллуазской технике, требующей абстрактного мышления. Это означает, считают археологи, что появление этого метода обработки камня было связано с появлением современных людей в этом регионе Ближнего Востока.

Другие артефакты, найденные в пещере, указывают на то, что среди людей были охотники на крупных животных — оленей, газелей и туров. Эти находки доказывают, что современные люди мигрировали из Африки минимум на 50 тыс. лет раньше, чем считалось ранее.

«Более ранняя миграция из Африки предполагает, что культурные или генетические обмены с местными древними популяциями происходили ранее, чем считалось прежде. Это совпадает с недавними генетическими доказательствами более ранней миграции людей из Африки», — пояснил Рольф Кам, палеоантрополог из Бирмингемтонского универстета (США).

Исследователи совершенно уверены в том, что возраст челюсти определен верно. Его определением независимо занимались три команды. В исследовании они опирались на скорость распада изотопов урана и методы оптического датирования — они позволяют определить, когда предмет (точнее, содержащиеся в нем минералы) последний раз подвергался воздействию солнечного света.

Кроме того, исследователи провели датирование орудий, найденных у пещеры. Таким образом, им удалось установить, что возраст челюсти может превышать 185 тыс. лет.

Также команда создала 3D-модель челюсти и провела сравнительный анализ с другими известными челюстями древних людей. Кривизна неба, расположение скулы и полости носа указывали на то, что челюсть определенно скорее принадлежит человеку разумному, а не неандертальцу.

Существует две теории о миграции человека из Африки. Одна из них гласит, что древние люди начали массово мигрировать около 40-80 тыс. лет назад. Другая — что и до этого, около 120-130 тыс. лет назад, небольшие группы людей уже постепенно заселяли области за пределами Африки.

Однако существуют единичные свидетельства и более ранних миграций, а генетический анализ показывает, что люди и неандертальцы могли вступать в половые связи на территории Европы более 220 тыс. лет назад.

Новая находка дополняет данные о более ранних миграциях. «Я думаю, это здорово. У нас есть современного вида верхняя челюсть из Израиля, и ее обладатель жил здесь гораздо раньше, чем можно было предположить», — комментирует находку палеоантрополог Джон Хоукс из Висконсинского университета в Мадисоне.

Однако он призывает быть осторожнее с заявлениями, что челюсть принадлежит именно Homo sapiens: рискованно это утверждать, не имея на руках больше ничего, кроме одной челюсти. С таким же успехом она может принадлежать и какому-нибудь пока не имеющему названия родственному виду.

Точку зрения Хоукса поддерживают и другие исследователи. Антрополог Джеффри Шварц из Питтсбургского университета отмечает, что форма зубов и высота скулы кажутся ему недостаточно «человеческими». «Что это за вид? Кто знает, — говорит он. -- На мой взгляд, это новый родственный человеку вид. Я думаю, чем больше открытий мы делаем, тем больше видим, насколько разнообразен был наш эволюционный путь».

Хершковиц принимает критику, но сначала предлагает другим ученым поближе изучить находку и предоставить свою доказательную базу.

Майкл Петраглия из Института наук об истории человека Общества Макса Планка отмечает, что, если датировка верна, то находка просто «умопомрачительная» — она предполагает, что современные люди неоднократно мигрировали из Африки, сразу по нескольку групп перебираясь на Ближний Восток.

Так, они переселились 190-244 тыс. лет назад, когда климат был более влажным, но вымерли, когда он снова стал засушливым, поясняет палеоантрополог Марта Лар из Кембриджского университета. В 2017 году палеонтологи установили, что люди населяли Африку уже 300 тыс. лет назад. Это удалось узнать благодаря анализу человеческих останков, найденных в Марокко на стоянке Джебель-Ирхуд еще в 1960-х годах.

В 2004 году к старым находкам прибавились каменные артефакты и останки животных. Изначально возраст находок был оценен в 200 тыс. лет, однако, согласно результатам нового анализа, им не менее 300 тыс. лет.

Это удалось выяснить с помощью термолюминесцентного датирования, подразумевающего измерение энергии, излученной в результате нагрева образца. Все останки принадлежали пятерым разным людям. Ранее считалось, что люди в Африке появились около 200 тыс. лет назад.