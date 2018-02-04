Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Польский Президент еще не принял решение по скандальному закону Польский Президент еще не принял решение по скандальному закону
Новости: В Украине резко подорожает алкоголь и сигареты В Украине резко подорожает алкоголь и сигареты
Новости: Гассиев - Дортикос: полное видео боя Гассиев - Дортикос: полное видео боя
Новости: Американские выходные: красота Центрального парка Нью-Йорка Американские выходные: красота Центрального парка Нью-Йорка
X

Ученые открыли новый способ остановки света
00:52 Сегодня Телеграф
news.finance.ua
Фото из открытых источников

Новости науки: Ученым удалось изменить параметры фотонов, настроив работу с широким спектром частот и диапазонов.

Свет, который движется в вакууме со скоростью 300 000 км/с, можно замедлить и даже остановить, поймав в кристалл или ультрахолодное облако атомов. В новом исследовании Израильского технологического института ученые теоретически продемонстрировали новый способ остановки света в «особых точках», в которых два состояния света соединяются в волноводы с определенным типом симметрии.

В отличие от большинства других методов остановки света, этот можно настроить на работу с широким спектром частот и диапазонов, что является важным преимуществом для практического применения замедленного света.

Искусственный интеллект может помочь в изучении гравитационных волн

По словам ученых, особые точки можно создавать в волноводах непосредственно, меняя параметры так, чтобы два состояния света соединились в одно. Хотя свет останавливается в этих особых точках, в большинстве систем большая часть его при этом теряется. Исследователи показали, что эта проблема может быть решена при помощи волноводов с симметрией четности-времени, поскольку эта симметрия обеспечивает равновесие прибыли и убытка. В результате, когда свет приближается к особой точке, его интенсивность остается постоянной.

Для того чтобы запустить движение света обратно и поднять его скорость до обычной, эти параметры прибыли и убытка надо обратить. Наиболее важным свойством нового метода является то, что особые точки можно приспособить для работы с любой частотой света, опять же настроив эти параметры.

Ученые считают, что этот метод может применяться для других типов волн, помимо света, например, звуковых. Они намерены исследовать эти возможности в будущем.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости науки, Наука, Остановка света, Фотоны.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Последние новости науки

Искусственный интеллект может помочь в изучении гравитационных волн Галактики-спутники заставили ученых усомниться в теории о темной материи В Перу обнаружили странный объект

Последние новости

Самые главные ошибки здорового питания Украинка пыталась вывезти в РФ 200 кг мяса Футзал. Словения шокировала Италию на чемпионате Европы
Сегодня читают
01 Гассиев - Дортикос: события боя
02 В Украине резко подорожает алкоголь и сигареты
03 Бокс. Неожиданный нокаут в бою Саруханян - Фута (Видео)
04 В подъезде Голосеевского района нашли мертвую обнаженную женщину
05 Ученые обнаружили более 60 тысяч построек цивилизации майя
Новости сегодня
02:43 Самые простые способы борьбы со стрессом
02:25 Токио выступило в поддержку новой ядерной доктрины США
02:04 Стыдно и смешно: самые нелепые и странные уборные со всего мира
01:56 Гассиев - Дортикос: слова Усика после боя
01:49 Усик - Гассиев: первая битва взглядов финалистов боксерской Суперсерии (Видео)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Российский штурмовик Су-25 был сбит на территории Сирии Российский штурмовик Су-25 был сбит на территории Сирии
Новости: Нацполиция просит Саакашвили изменить маршрут "Марша за будущее" Нацполиция просит Саакашвили изменить маршрут марша
Новости: МИД Украины рассматривает запрос РФ на открытие участков к выборам президента РФ направила запрос в Украину на открытие участков
Новости: Медики рассказали, что нельзя делать перед сном Медики рассказали, что нельзя делать перед сном
Добавить комментарий
0