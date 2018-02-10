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Ученые рассчитали скорость перемещения темной материи в нашей галактике
02:27 Сегодня Телеграф
dailytechinfo.org
Фото из открытых источников

Новости науки: Ученые рассчитали скорость движения невидимой темной материи, которая является большой частью материи нашей Вселенной.

Результаты некоторых научных экспериментов, расчетов и астрономических наблюдений указывают на то, что большая часть массы материи в наше Вселенной приходится на массу таинственной и неуловимой темной материи. Невидимая темная материя достаточно сильно влияет на процессы, происходящие в больших астрономических объектах, галактиках, скоплениях галактик и т.п. Но до сих пор, несмотря на массу проведенных и проводимых сейчас на Земле экспериментов, никому не удавалось зарегистрировать даже одну частицу темной материи. Вероятно, что обнаружение и изучение темной материи требует знаний о том, насколько быстро и в каких направлениях перемещаются массы темной материи в пределах хотя бы нашей собственной галактики, галактики Млечного Пути.

Международная группа ученых попыталась найти ответ касательно скорости движения темной материи. Для этого они использовали математическую модель Млечного Пути, "подкрепленную" данными, собранными космическим телескопом Gaia Европейского космического агентства, который был запущен в 2013 году с целью составления подробной трехмерной карты нашей галактики.

Оказывается, для того, чтобы определить скорость и направление движения темной материи, требуется лишь наблюдать за поведением "правильного вида" звезд. Ими являются старые звезды в возрасте порядка 10 миллиардов лет, на которые гравитация темной материи оказывает достаточно сильное влияние. Отбор подходящих звезд был проведен учеными по данным о низкой концентрации тяжелых элементов, железа, к примеру. И, как оказалось позже, практически все такие подходящие в свое время входили в состав карликовых галактик, поглощенных Млечным Путем.

В своих исследованиях ученые использовали самую точную на сегодняшний день математическую модель Млечного Пути, Eris. Эта модель позволила им отследить корреляцию движения выбранных звезд с предполагаемым движением темной материи, определить некоторые закономерности и взаимосвязи. Ученые изначально полагали что, картина распределения и движения темной материи и старых звезд будет совпадать в большей своей части. Однако, "живые данные" от телескопа Gaia указали на то, что скорости движения темной материи несколько меньше того, что было принято считать ранее.

К сожалению, приводить какие-либо точные цифры о скорости движения темной материи не имеет никакого смысла. Ведь скопления этой материи, как и скопления обычной материи, облака космического газа, планеты, звезды и звездные системы движутся с разными скоростями. "Тем не менее, результаты наших исследований являются первой попыткой связать скорости частиц из "темного сектора" нашей галактики со скоростью частиц обычной видимой материи" - пишут исследователи, - "Единственное, что мы можем сказать уверенно - этот то, что темная материя движется медленнее обычной материи и медленнее, чем мы думали раньше".

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Новости науки, Космос, Наука, Темная материя, Физика.
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