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Шаг в будущее: Как выглядел запуск сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy (Видео)
00:17 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости науки: SpaceX запустила сверхтяжелую ракету Falcon Heavy.

Американская компания SpaceX во вторник успешно осуществила первый пробный запуск ракетоносителя Falcon Heavy с космодрома на мысе Канаверал, штат Флорида (США).

Falcon Heavy – самая мощная ракета, которую запустили в космос за последние 45 лет. К этому запуску в SpaceX готовились 7 лет.

Высота ракеты – 70 м, диаметр – 3,7 м, ширина в разгонном блоке – более 12 м, масса – 1 420 тонн.

В грузовом отсеке Falcon Heavy отправлен личный автомобиль Илона Маска – красный Tesla Roadster, внутри на повторе играет песня David Bowie – Space Oddity.

Эту ракету в дальнейшем планируют использовать для отправки туристов вокруг лунной орбиты.

Falcon Heavy теоретически способна вывести на низкую околоземную орбиту до 63 тонн груза. Стоимость одного запуска оценивается в 80-120 миллионов долларов в зависимости от загрузки.

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В случае если запуск пройдет удачно, два ускорителя планируют посадить на мысе Канаверал, а центральный – приземлить на плавучую платформу в Атлантическом океане.

Основной целью тестового старта названа проверка работоспособности Falcon Heavy и возможности вывода спутников на орбиту Земли.

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Новости науки, Falcon Heavy, SpaceX, Илон Маск, Наука, Сверхтяжелая ракета.
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