В Омане выявлены 3000 наконечников стрел и 10 артефактов в виде змей.

Три тысячи наконечников стрел и 10 бронзовых артефактов в виде змей, возможно, имеющих религиозное значение, были обнаружены группой археологов в городке Аль Мадхмар в Омане. Кроме того, исследователями были найдены глиняные урны и большое количество фрагментов сосудов. По словам археологов, находки датируются первым тысячелетием до нашей эры. Наконечники стрел и другие предметы были найдены в рамках обширного археологического проекта, который начался еще в 2007 году.