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Ученые нашли невероятный способ перемещения антиматерии

Ученые нашли невероятный способ перемещения антиматерии
02:40 Сегодня Телеграф
hronika.info
Фото: из открытых источников

Новости науки: CERN начнет возить антиматерию грузовиками.

Ученые из Европейской ассоциации по ядерным исследованиям (CERN) придумали альтернативный способ транспортировки антиматерии. Ее станут перемещать между лабораториями с помощью грузовых автомобилей.

Информация об этом появилась в журнале Nature. Ранее антиматерию транспортировали исключительно при помощи ионных ловушек. Сначала античастицы хотят перевозить на небольшие расстояния в пределах нескольких сотен метров.

Проект по перемещению антиматерии крупногабаритными машинами намерены полностью реализовать в 2022 году.

В физике античастицы обладают противоположными квантовыми числами. Если заряд электрона положительный, то у позитрона он отрицательный.

При взаимодействии антиматерии со стандартным веществом происходит взрыв и выделяется огромное количество энергии. Ученые используют позитроны в своих исследованиях и не намерены останавливаться на достигнутом. Истинной проблемой является появление внешних факторов в виде непредсказуемого источника излучения. В этом случае возможно уничтожение образца.

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Новости науки, CERN, Антиматерия, Европейская ассоциация по ядерным исследованиям, Перемещение антиматерии.
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