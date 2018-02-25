Астероид VR12 2017 пролетит возле Земли

К Земле летит космическое тело, размеры которого, по различным данным, составляют от 250 до 280 метров.

Космический объект VR12 2017 приблизится к Земле в ночь с 6 на 7 марта. Астероид пролетит от Земли на расстоянии в 1,5 миллиона километров, что по космическим меркам довольно близко.

Ориентировочная скорость астероида составляет 6,3 километра в секунду. С 5 по 7 марта на радиотелескопе Голдстоун запланировано наблюдение за сближением астероида к Земле. По словам специалистов, это небесное тело не представляет угрозы жителям Земли.