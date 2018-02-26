https://telegraf.com.ua/files/2018/02/08a1db2429127d77c567775e29b23216_XL-150x90.jpg Наука https://telegraf.com.ua/nauka/3932010-na-zemlyu-nadvigaetsya-magnitnaya-burya.html
На Землю надвигается магнитная буря
Новости науки: Очередная магнитная буря накроет Землю 18 марта.
18 марта Землю накроет магнитная буря. Также возмущенная геомагнитная обстановка ожидается 14, 16 и 17 марта. Об этом сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца ФИАН. До этого периода, как следует из графика активности, магнитосфера с конца февраля до середины марта будет спокойной.
В такие дни медики советуют пить больше жидкости и беречь себя от опасных продуктов. "Старайтесь в такие дни высыпаться. Не перегружайте организм избытком кофе, алкоголем, тяжелой пищей", - советует врач-терапевт Виктория Форосенко.
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