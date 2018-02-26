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На Землю надвигается магнитная буря

Магнитная буря
16:32 Сегодня Телеграф
unian.net
Фото: из открытых источников

Новости науки: Очередная магнитная буря накроет Землю 18 марта.

18 марта Землю накроет магнитная буря. Также возмущенная геомагнитная обстановка ожидается 14, 16 и 17 марта. Об этом сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца ФИАН. До этого периода, как следует из графика активности, магнитосфера с конца февраля до середины марта будет спокойной.

В такие дни медики советуют пить больше жидкости и беречь себя от опасных продуктов. "Старайтесь в такие дни высыпаться. Не перегружайте организм избытком кофе, алкоголем, тяжелой пищей", - советует врач-терапевт Виктория Форосенко.

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Новости науки, 14 марта, 16 марта, 17 марта, 18 марта, G1, Виктория Форосенко, Земля, Магнитная буря, Март, Планета, Ученые, ФИАН.
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