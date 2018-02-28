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На соседней к Солнечной системе звезде произошел загадочный взрыв

Проксима Центавра
00:30 Сегодня Телеграф
dailytechinfo.org
Фото: из открытых источников

Новости науки: Американские ученые рассказали о мощной вспышке на ближайшей к Солнечной системе звезде — Проксиме Центавра.

Взрыв имел аномальные свойства, отличающие его от аналогичных явлений на Солнце. Результаты исследования опубликованы в препринте в репозитории arXiv.org.

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Проксима Центавра относится к звездам класса М (красные карлики), которые являются самыми распространенными в Млечном Пути и, как правило, имеют планеты. Орбиты последних часто лежат в зоне обитаемости, где условия на поверхности планеты теоретически близки к земным и допускают существование жидкой воды. Однако на красных карликах часто происходят мощные вспышки, в течение которых светимость может увеличиваться в сотни и тысячи раз. Проксима Центавра также является вспыхивающей переменной звездой, из-за чего возможность появления жизни на ее планете Proxima b поставлена под сомнение.

Взрыв на Проксиме зафиксировали 24 марта 2017 года с помощью комплекса радиотелескопов ALMA, располагающегося в чилийской пустыне Атакама. Сессия наблюдений за звездой проводилась с 21 января по 25 апреля 2017 года с использованием 49-52 антенн.

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Анализ данных показал, что пиковая светимость звезды во время взрыва составляла около 2 × 1014 эрг в секунду, что в десять раз превышает данный показатель для солнечных вспышек. Зависимость потока излучения от его частоты (описываемая спектральным индексом) для Проксимы Центавра также сильно отличается от той, что наблюдается во время взрывов на Солнце. Спектральная плотность потока излучения составила около ста миллиянских (переносимая волной мощность, отнесенная к произведению единицы площади и частоты волны). Это в тысячу раз ярче того света, что испускает звезда в спокойном состоянии.

Точный механизм выброса энергии неизвестен, однако ученые полагают, что вспышка частично объясняется синхротронным эффектом, когда магнитное поле разгоняет электроны до околосветовых скоростей, заставляя их испускать излучение в радиодиапазоне.

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