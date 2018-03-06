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Обнаружены окаменелости птенца одной из первых птиц на Земле

Обнаружены окаменелости птенца одной из первых птиц на Земле
02:39 Сегодня Телеграф
Naked Science
Фото: Naked Science

Новости науки: Птенец появился на свет около 127 миллионов лет назад и принадлежал к группе примитивных птиц, которые делили планету с динозаврам

Исследователи обнаружили одну из древнейших окаменелостей птицы, точнее птенца. Уникальность находки в том, что окаменелости данного периода встречаются редко, а их птенцов – еще реже.

Ученые говорят, что это открытие прольет свет на жизнь давно вымерших птиц, которые существовали на Земле между 250 и 66 млн лет назад.

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Птица являлась представителем энанциорнисов, у большинства из которых были зубы и когтистые пальцы на каждом крыле, но в остальном они были похожи на современных птиц. От носа до хвоста птенец был чуть короче мизинца человеческой руки и весил всего 10 граммов. Птица, окаменелость которой обнаружена учеными, умерла вскоре после вылупления из яйца.

Энанциорнисовые птицы, или энанциорнисы, — вымершие птицы, доминировавшие среди птиц в меловом периоде. Сегодня описано более 60 видов.

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«Удивительно осознавать, что многие особенности, которые мы видим у существующих сегодня птиц, появились более 100 миллионов лет назад», — поделился Луис Чиаппе из Музея естественной истории Лос-Анджелеса.

Окаменелость в синхротронном излучении / ©FABIEN KNOLL

Исследователи из Великобритании, Испании, Швеции и США использовали самые современные технологии для изучения окаменелости. Анализ с помощью синхротрона показал, что птенец, вероятно, еще не умел летать: грудной хрящ еще не превратился в кость. Ведущий исследователь Фабьен Кноль из Манчестерского университета пояснил, что анализ развития костей крайне важен для изучения эволюционных процессов. 

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Исследование опубликовано в журнале Nature Communications.

Ранее ученые воссоздали крик огромной «птицы ужаса» — гигантской вымершей хищной птицы-фороракосе.

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Новости науки, Динозавры, Древняя птица, Наука, Новости палеонтологии, Окаменелости, Палеонтология, Энанциорнис.
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