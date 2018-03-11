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Обнаружен бриллиант со льдом внеземного происхождения

лед-VII
22:17 Вс, 11 Март 2018 Телеграф
24tv.ua
Фото: из открытых источников

Новости науки: Учеными был найден алмаз, внутри которого хранился кусок льда, что мог сформироваться только во внеземных условиях.

Таким образом, ученые впервые обнаружили на планете лед с большой плотностью, известный как "лед-VII".

Ранее такой лед ученые получали в результате лабораторных исследований. Обычный лед, в который превращается вода при минусовой температуре, в науке известен как "лед-I" из-за плотности. Молекулы такого льда имеют шестиугольную форму.

Молекулы "льда-VII" имеют кубическую молекулярную форму и вещество благодаря этому имеет плотность вдвое выше, чем обычный лед.

Исследователи обнаружили находку случайно: во время работ на глубине между 400 и 600 м под земной корой нашли алмаз. Только при его исследовании было установлено, что он содержит "лед-VII".

Ученые отмечают, что в этих условиях обычный лед не мог бы образоваться.

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Все по теме:

Новости науки, Бриллиант со льдом, Лед в алмазе, Лед внеземного происхождения, лед-VII, Самые красивые бриллианты.
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2 Комментария
  • виктор 11.03.2018 23:34

    скорее не км, а 400-600метров

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  • Сергій 11.03.2018 23:29

    Журналісти повні неуки: "на глубине между 400 и 600 км под земной корой нашли алмаз" . Найглибша свердловина - ледь ледь 10 км.

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