Обнаружен бриллиант со льдом внеземного происхождения

Таким образом, ученые впервые обнаружили на планете лед с большой плотностью, известный как "лед-VII".

Ранее такой лед ученые получали в результате лабораторных исследований. Обычный лед, в который превращается вода при минусовой температуре, в науке известен как "лед-I" из-за плотности. Молекулы такого льда имеют шестиугольную форму.

Молекулы "льда-VII" имеют кубическую молекулярную форму и вещество благодаря этому имеет плотность вдвое выше, чем обычный лед.

Исследователи обнаружили находку случайно: во время работ на глубине между 400 и 600 м под земной корой нашли алмаз. Только при его исследовании было установлено, что он содержит "лед-VII".

Ученые отмечают, что в этих условиях обычный лед не мог бы образоваться.