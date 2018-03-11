Обнаружен бриллиант со льдом внеземного происхождения
Новости науки: Учеными был найден алмаз, внутри которого хранился кусок льда, что мог сформироваться только во внеземных условиях.
Таким образом, ученые впервые обнаружили на планете лед с большой плотностью, известный как "лед-VII".
Ранее такой лед ученые получали в результате лабораторных исследований. Обычный лед, в который превращается вода при минусовой температуре, в науке известен как "лед-I" из-за плотности. Молекулы такого льда имеют шестиугольную форму.
Молекулы "льда-VII" имеют кубическую молекулярную форму и вещество благодаря этому имеет плотность вдвое выше, чем обычный лед.
Исследователи обнаружили находку случайно: во время работ на глубине между 400 и 600 м под земной корой нашли алмаз. Только при его исследовании было установлено, что он содержит "лед-VII".
Ученые отмечают, что в этих условиях обычный лед не мог бы образоваться.
скорее не км, а 400-600метров
Журналісти повні неуки: "на глубине между 400 и 600 км под земной корой нашли алмаз" . Найглибша свердловина - ледь ледь 10 км.