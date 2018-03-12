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Новости: 22 миллиона лет за секунду: опубликован эпичный ролик истории Вселенной 22 миллиона лет за секунду: опубликован эпичный ролик истории Вселенной
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22 миллиона лет за секунду: опубликован эпичный ролик истории Вселенной

22 миллиона лет за секунду: опубликован эпичный ролик истории Вселенной
01:50 Сегодня Телеграф
Ucrazy
Фото: скриншот

Новости науки: 14 миллиардов лет существования Вселенной уместили в уникальное 10-минутное видео.

Видеолюбитель Джон Босуэлл опубликовал десятиминутный ролик, в котором отразил весь жизненный цикл Вселенной.

Гид по Вселенной: кто есть кто

Ролик охватывает все самые важные моменты из жизни Вселенной — от её зарождения при Большом взрыве до появления первых звёзд и галактик.

Каждая секунда виде соответствует 22 миллионам лет из жизни Вселенной, возраст которой оценивается в 13,8 миллиарда лет.

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В конце ролика внимание уделяется зарождению жизни и эволюции видов на Земле.

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Новости науки, Астрономия, Видео, Вселенная, Галактика, Джон Босуэлл, История, Космсос, Наука.
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