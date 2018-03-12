https://telegraf.com.ua/files/2018/03/1520776965_sddefault-150x90.jpg Наука https://telegraf.com.ua/nauka/3952301-22-milliona-let-za-sekundu-opublikovan-epichnyiy-rolik-istorii-vselennoy.html
22 миллиона лет за секунду: опубликован эпичный ролик истории Вселенной
Новости науки: 14 миллиардов лет существования Вселенной уместили в уникальное 10-минутное видео.
Видеолюбитель Джон Босуэлл опубликовал десятиминутный ролик, в котором отразил весь жизненный цикл Вселенной.
Гид по Вселенной: кто есть кто
Ролик охватывает все самые важные моменты из жизни Вселенной — от её зарождения при Большом взрыве до появления первых звёзд и галактик.
Каждая секунда виде соответствует 22 миллионам лет из жизни Вселенной, возраст которой оценивается в 13,8 миллиарда лет.
Монахи Шаолиня продемонстрировали новую чудо-технику (Видео)
В конце ролика внимание уделяется зарождению жизни и эволюции видов на Земле.
Telegraf.com.ua