22 миллиона лет за секунду: опубликован эпичный ролик истории Вселенной

Видеолюбитель Джон Босуэлл опубликовал десятиминутный ролик, в котором отразил весь жизненный цикл Вселенной.

Ролик охватывает все самые важные моменты из жизни Вселенной — от её зарождения при Большом взрыве до появления первых звёзд и галактик.

Каждая секунда виде соответствует 22 миллионам лет из жизни Вселенной, возраст которой оценивается в 13,8 миллиарда лет.

В конце ролика внимание уделяется зарождению жизни и эволюции видов на Земле.