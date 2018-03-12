Человеческие органы теперь будут выращивать в теле свиней

Японские учёные работают над выращиваться органов прямо в теле свиньи для пересадки человеку. Многолетние разработки позволили японским специалистам вплотную приблизиться к созданию человеческих органов в телах свиней-"франкенштейнов".

С помощью генной инженерии прямо в теле животного вскоре можно будет выращивать любые нужные человеку органы, а затем извлекать их для трансплантации. Для выращивания необходимых органов учёные будут брать у пациента образец его индуцированных стволовых клеток, которые вводятся в эмбрионы свиньи, лишённые развития собственного внутреннего компонента с помощью технологий генной инженерии.

Пригодный для пересадки человеческий орган будет формироваться из клеток, ранее изъятых у пациентов. Первые испытания данного инновационного метода выращивания органов намечены уже на начало следующего года.