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Новости: Человеческие органы теперь будут выращивать в теле свиней Человеческие органы теперь будут выращивать в теле свиней
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Человеческие органы теперь будут выращивать в теле свиней

Выращивание органов для трансплантации
15:14 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников

Новости науки: Ценные органы для пересадки человеку будут выращивать в теле животных.

Японские учёные работают над выращиваться органов прямо в теле свиньи для пересадки человеку. Многолетние разработки позволили японским специалистам вплотную приблизиться к созданию человеческих органов в телах свиней-"франкенштейнов".

С помощью генной инженерии прямо в теле животного вскоре можно будет выращивать любые нужные человеку органы, а затем извлекать их для трансплантации. Для выращивания необходимых органов учёные будут брать у пациента образец его индуцированных стволовых клеток, которые вводятся в эмбрионы свиньи, лишённые развития собственного внутреннего компонента с помощью технологий генной инженерии.

Пригодный для пересадки человеческий орган будет формироваться из клеток, ранее изъятых у пациентов. Первые испытания данного инновационного метода выращивания органов намечены уже на начало следующего года.

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