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В Индии обнаружена древняя скульптура танцующего Шивы

Скульптура танцующего Шивы Натараджи
18:50 Сегодня Телеграф
zn.ua
Фото из открытых источников

Новости науки: Скульптура была изготовлена в VII-VIII веке.

Археологи обнаружили в индийской деревне Бандха Пара статую Шивы Натараджи, которая, предположительно, была изготовлена в VII или VIII веке.

По мнению исследователей, в прошлом скульптура украшала вершину древнего храма. Ее высота составляет 1,2 метра, ширина – 0,9 метра, а вес – 200 килограмм. Скульптура изображает Шиву в танце тандава, во время которого он набирал мощь, а затем использовал ее для разрушения.

Скульптура была обнаружена на земле, поэтому исследователи предполагают, что под ней может располагаться и храм, который она украшала.

Вместе с тем, артефакт был сильно поврежден, исследователи предполагают, что это было сделано намеренно, поэтому и храм был разрушен. Установить, так ли это, позволят дальнейшие исследования.

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Новости науки, Археологи, Находка, Скульптура, Статуя, Шива Натараджи.
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