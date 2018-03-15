https://telegraf.com.ua/files/2018/03/1521049097_central-mexico-tour-toltec-ruins-tula-statues-fotolia-150x90.jpg Наука https://telegraf.com.ua/nauka/3957206-ufologi-nashli-na-marse-statuyu-vremen-atstekov.html
Уфологи нашли на Марсе статую времен ацтеков
05:21 Сегодня Телеграф
Фото: NASA
Новости науки: Изучая снимки с Марса, уфолог обнаружил на поверхности планеты некий объект, напоминающий статую древнего бога ацтеков.
На своей странице известный уфолог Скотт Уоринг разместил видеозапись уфолога-любителя. В данном 3-х минутном ролике автор рассказывает о необычной находке на Марсе, которую удалось обнаружить при изучении снимков с планеты Марс, сделанных NASA.
По мнению эксперта, странный объект внешне довольно похож на статую времен существования ацтеков, и сравнивая эти 2 объекта пытается доказать свою гипотезу. Ролик набрал уже более 6 000 просмотров.
Научные "сенсационные" открытия, которые оказались чистой воды фикцией
Скотт Уоринг согласился с теорией уфолога-любителя, и утверждает, что она является еще одним шагом на пути к раскрытию факта существования инопланетных жителей, о чем настойчиво умалчивает правительство.
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