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Новости: Уфологи нашли на Марсе статую времен ацтеков Уфологи нашли на Марсе статую времен ацтеков
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Уфологи нашли на Марсе статую времен ацтеков

Статуи
05:21 Сегодня Телеграф
vistanews.ru
Фото: NASA

Новости науки: Изучая снимки с Марса, уфолог обнаружил на поверхности планеты некий объект, напоминающий статую древнего бога ацтеков.

На своей странице известный уфолог Скотт Уоринг разместил видеозапись уфолога-любителя. В данном 3-х минутном ролике автор рассказывает о необычной находке на Марсе, которую удалось обнаружить при изучении снимков с планеты Марс, сделанных NASA.

По мнению эксперта, странный объект внешне довольно похож на статую времен существования ацтеков, и сравнивая эти 2 объекта пытается доказать свою гипотезу. Ролик набрал уже более 6 000 просмотров.

Научные "сенсационные" открытия, которые оказались чистой воды фикцией

Скотт Уоринг согласился с теорией уфолога-любителя, и утверждает, что она является еще одним шагом на пути к раскрытию факта существования инопланетных жителей, о чем настойчиво умалчивает правительство.

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Новости науки, Марс, НАСА, Наука, Скотт Уоринг, Статуя времен ацтеков, Фото.
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