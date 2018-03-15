Уфологи нашли на Марсе статую времен ацтеков

На своей странице известный уфолог Скотт Уоринг разместил видеозапись уфолога-любителя. В данном 3-х минутном ролике автор рассказывает о необычной находке на Марсе, которую удалось обнаружить при изучении снимков с планеты Марс, сделанных NASA.

По мнению эксперта, странный объект внешне довольно похож на статую времен существования ацтеков, и сравнивая эти 2 объекта пытается доказать свою гипотезу. Ролик набрал уже более 6 000 просмотров.

Скотт Уоринг согласился с теорией уфолога-любителя, и утверждает, что она является еще одним шагом на пути к раскрытию факта существования инопланетных жителей, о чем настойчиво умалчивает правительство.