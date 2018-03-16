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Илон Маск строит межпланетный "корабль" для полета на Марс
19:39 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников
Новости науки: В следующем году Илон Маск планирует запустить ракету на Марс.
По словам Маска, колонизация Марса представляет огромную выгоду.
Стало известно, что в ходе фестиваля South by Southwest глава и основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск сказал, что SpaceX готова начать первые полеты ракеты "Марс" в 2019 году.
Так, SpaceX будет готова начать полеты на ракете "Марс" в 2019 году.
"Сейчас мы строим первый межпланетный корабль. Я думаю, мы сможем совершить первые короткие полеты "туда-обратно" в первой половине следующего года", — сказал Маск.
"Марсу понадобится все: от литейных заводов до лопатки для пиццы", — добавил он.
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