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Новости: Илон Маск строит межпланетный "корабль" для полета на Марс Илон Маск строит межпланетный "корабль" для полета на Марс
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Илон Маск строит межпланетный "корабль" для полета на Марс

Илон Маск
19:39 Сегодня Телеграф
hronika.info
Фото: из открытых источников

Новости науки: В следующем году Илон Маск планирует запустить ракету на Марс.

По словам Маска, колонизация Марса представляет огромную выгоду.

Стало известно, что в ходе фестиваля South by Southwest глава и основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск сказал, что SpaceX готова начать первые полеты ракеты "Марс" в 2019 году.

Так, SpaceX будет готова начать полеты на ракете "Марс" в 2019 году.

"Сейчас мы строим первый межпланетный корабль. Я думаю, мы сможем совершить первые короткие полеты "туда-обратно" в первой половине следующего года", — сказал Маск.

"Марсу понадобится все: от литейных заводов до лопатки для пиццы", — добавил он.

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Новости науки, South by Southwest, SpaceX, Tesla, Илон Маск.
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