Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: МИД: РФ уже месяц знала, что Украина не разрешит выборы в консульствах МИД: РФ уже месяц знала, что Украина не разрешит выборы в консульствах
Новости: Чубаров о "выборах" в Крыму: Людям угрожают увольнениями с работы Чубаров о "выборах" в Крыму: Людям угрожают увольнениями с работы
Новости: Гвоздик, победив Амара, завоевал титул временного чемпиона мира Гвоздик, победив Амара, завоевал титул временного чемпиона мира
Новости: Ученые выяснили, какая работа делает человека счастливым Ученые выяснили, какая работа делает человека счастливым
X

NASA показало снимок Юпитера в необычном цвете
12:15 Сегодня Телеграф
zn.ua
Фото: nasa.gov

Новости науки: На снимке можно увидеть облака и ураганы газового гиганта.

Станция "Юнона" передала на Землю новый снимок Юпитера, на котором можно заметить облака и ураганы, бушующие в северном полушарии газового гиганта. Снимок был опубликован на сайте NASA.

Отмечается, что "Юнона" сделала снимок 7 февраля во время 11 сближения с планетой. В это время аппарат находился на расстоянии более 12 тысяч километров от пика облаков Юпитера.

Проклятые артефакты древности, которые погубили своих владельцев

"Юнона" была запущена 5 августа 2011 года с мыса Канаверал, Флорида (США), она является частью программы New Frontiers. До "Юноны" на орбите Юпитера работал зонд Galileo, но "Юнона" первой в истории будет совершать облет планеты через ее полюса.

Ученые доказали существование неизвестного ранее древнего народа

Аппарат прибыл на орбиту Юпитера 4 июля 2016 года. Он пробудет на орбите планеты еще несколько лет и будет передавать на землю новые снимки. После завершения работы зонд будет уничтожен.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости науки, New Frontiers, Зонд Galileo, Космос, НАСА, Юпитер.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Последние новости науки

Археолог обнаружил в Берлине дверь, ведущую в тоннели "холодной войны" Химики научились красить волосы с помощью графена Илон Маск строит межпланетный "корабль" для полета на Марс

Последние новости

Мартовская непогода: в Украине продолжатся сильные снегопады "Черноморец" - "Сталь": обзор матча чемпионата Украины (Видео) Ученые доказали существование неизвестного ранее древнего народа
Сегодня читают
01 Паралимпиада-2018: итоговый медальный зачет
02 "Динамо" отказалось от продления контрактов с лидерами клуба
03 Гвоздик, победив Амара, завоевал титул временного чемпиона мира
04 Врачи рассказали как избежать возникновения инфаркта и инсульта
05 Захватывающие фильмы Люка Бессона, которые должен посмотреть каждый (Видео)
Новости сегодня
12:10 Военные из Турции вошли в сирийский Африн
12:10 Шевченко назвал главного фаворита Лиги чемпионов
12:06 Ломаченко и счастливый фанат в Нью-Йорке (Видео)
12:01 Чёрно-белые снимки, которые помогут ощутить умиротворение (Фото)
11:56 В Одессе задержали преступную группу похитителей людей (Видео)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Сенаторы в США призвали Трампа предотвратить Северный поток-2 Трампа призвали предотвратить Северный поток-2
Новости: Выборы в РФ: сотрудников дипучреждения пропустили беспрепятственно Выборы в РФ: сотрудников дипучреждения пропустили
Новости: Президент Маврикия подала в отставку из-за финансового скандала Президент Маврикия подала в отставку из-за финансового скандала
Новости: Медики назвали пять причин для ежедневного употребления какао Медики назвали пять причин для ежедневного употребления какао
Добавить комментарий
0