NASA показало снимок Юпитера в необычном цвете

Станция "Юнона" передала на Землю новый снимок Юпитера, на котором можно заметить облака и ураганы, бушующие в северном полушарии газового гиганта. Снимок был опубликован на сайте NASA.

Отмечается, что "Юнона" сделала снимок 7 февраля во время 11 сближения с планетой. В это время аппарат находился на расстоянии более 12 тысяч километров от пика облаков Юпитера.

"Юнона" была запущена 5 августа 2011 года с мыса Канаверал, Флорида (США), она является частью программы New Frontiers. До "Юноны" на орбите Юпитера работал зонд Galileo, но "Юнона" первой в истории будет совершать облет планеты через ее полюса.

Аппарат прибыл на орбиту Юпитера 4 июля 2016 года. Он пробудет на орбите планеты еще несколько лет и будет передавать на землю новые снимки. После завершения работы зонд будет уничтожен.