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Ученые создали робота-рыбу, который мало чем отличается от живых "собратьев"

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Робот-рыба
02:41 Сегодня Телеграф
dailytechinfo.org
Фото: dailytechinfo.org

Новости науки: Ученые разработали робота-рыбу "маскирующуюся" под живых существ.

Роботы, замаскированные под животных, уже достаточно давно используются для изучения мира дикой природы, именно благодаря таким роботам на свет появляются удивительные документальные фильмы, показываемые нам на каналах BBC и Animal Planet. Одним из подобных "маскирующихся" под живых существ роботов является новый робот-рыба, разработанный в Лаборатории информатики и искусственного интеллекта (Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory, CSAIL) Массачусетского технологического института. Внешний вид и поведение этого робота максимально приближены к виду и поведению живых рыб, и этот робот предоставляет ученым еще один способ изучения морской флоры и фауны.

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Роботы, способные действовать под водой, уже давно не являются новинкой. Но большинство подводных роботов полагается на пропеллеры или другие традиционные способы передвижения под водой. Новый же робот, получивший название SoFi использует более естественный и менее шумный принцип движения. Его корпус изготовлен из силиконовой резины и гибкого пластика, внутри корпуса находится обычная аккумуляторная батарея от смартфона, которая приводит в действие электродвигатель миниатюрной помпы. Эта помпа накачивает воду в полости определенной формы, которые работают чем-то вроде поршней двигателя внутреннего сгорания.

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Когда одна из полостей раздувается под воздействием давления закачиваемой в нее воды, весь корпус робота изгибается в обратном от полости направлении. Затем система управления переключает клапана и вода направляется в полость на противоположной стороне. Чередование таких действий приводит к тому, что тело робота совершает волнообразные движения, почти в точности копирующие движения реальной рыбы. Управляя скоростью потока накачиваемой воды и временем накачки одной полости, можно управлять скоростью и направлением движения робота SoFi.

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Для того, чтобы робот SoFi мог плавать на различной глубине, он оснащен двумя горизонтальными плавниками, выполняющими роль рулей глубины подводных лодок. Помимо этого, робот имеет систему регулирования плавучести, которая так же очень похожа на то, что используют живые рыбы. Плавучесть регулируется при помощи воздуха, вытесняющего воду из специальной полости в теле робота.

Внешность и тихий способ передвижения робота SoFi делают его идеальным вариантом для наблюдений за морской флорой и фауной без внесения в них каких-либо беспорядков. Испытательные погружения с использованием робота SoFi были проведены на рифе Rainbow Reef на Фиджах, а для управления роботом использовался игровой контроллер Super Nintendo, помещенный в водонепроницаемый бокс. Система управления роботом, получая команды от контроллера и используя данные от нескольких датчиков, позволяет ему действовать в полуавтоматическом режиме, а встроенная в робота камера позволяет делать высококачественные снимки и снимать видео в режиме реального времени.

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"Согласно имеющейся у нас информации, робот SoFi является первым роботом-рыбой, способной перемещаться в трех измерениях, не будучи привязанной кабелями к источнику питания или базовой станции" - рассказывает Роберт Качман (Robert Katzschmann), один из исследователей, - "Мы намерены использовать эту систему для того, чтобы стать "намного ближе" к морской флоре и фауне, чем это удается сделать людям или роботам других типов".

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В ближайшем времени специалисты лаборатории CSAIL продолжать работать над роботом SoFi, увеличив скорость его передвижения в воде и снабдив робота интеллектуальными функциями, которые позволят ему автоматически следовать за указанной живой рыбой.

 

"Мы рассматриваем робота SoFi как своего рода первый шаг к созданию автоматизированной подводной обсерватории" - рассказывает Даниэла Рус (Daniela Rus), директор лаборатории CSAIL, - "Эта обсерватория в будущем станет одним из основных инструментов для исследователей, изучающих тайны морской флоры и фауны".

 

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Новости науки, CSAIL, Гидравлика, Движение, Исследования, Море, Полость, Робот, Рыба, Софи, Фауна, Флора.
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