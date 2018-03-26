Литосфера Венеры - это "промежуточный вариант" между Марсом и Землей

Новые карты поверхности Венеры, полученные на основе снимков, которые были сделаны еще в 1990-х годах американским зондом Magellan, показывают сложную сеть хребтов и разломов — весьма похожую на то, что создает на Земле тектоника плит. Более того, на краях венерианских равнин можно рассмотреть свидетельства трения блоков коры друг о друга. Об этом рассказал планетолог из Университета штата Северная Каролина Пол Бирн (Paul Byrne), выступивший с докладом на конференции Lunar and Planetary Science.

Современные Земля и Марс представляют собой два противоположных полюса в строении коры небольших каменистых планет. Марс покрыт цельной, неподвижной литосферой; Земля же разделена на крупные фрагменты, плавающие по поверхности магмы, то сходящиеся, то расходящиеся друг с другом.

Однако чем больше мы узнаем Венеру, тем скорее она кажется "промежуточным вариантом" между этими двумя: "Это не совсем тектоника плит, но и не совсем не тектоника плит", — говорит Пол Бирн.

Действительно, кора Венеры разделена на отдельные плиты. С другой стороны, земные плиты движутся более или менее независимо друг от друга. Венерианские образуют тесные связки, как льдины на весеннем озере — именно с ними сравнивает это движение Ричард Гейл (Richard Ghail) из Имперского колледжа Лондона, выступивший следом.

Ученый рассказал об обнаружении на поверхности Венеры двух четко очерченных низин (Nuwa Campus и Lada Campus), напоминающих обликом земные — Таримскую и Сычуаньскую впадины на территории Китая.

При таком тесном соседстве литосферных плит их перемещение может обеспечиваться высокой температурой поверхности Венеры, которая превышает 450 °С. "Породы должны быть размягчены", — объясняет Пол Бирн, что, по-видимому, облегчает движение плит, запускаемое конвекцией в вязкой мантии планеты.