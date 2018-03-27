Новый эндоскоп размером с человеческий волос впервые проник в мозг живой мыши

Сегодня нейрофизиологией занимаются ученые по всему миру. Путем исследований мозга они надеются найти ключ к управлению желаниями человека — об этом недавно рассказали специалисты "Росатома". Однако у биологов до сих пор не хватает точных инструментов для изучения ЦНС. Инженеры из Массачусетского технологического института (MIT) изобрели новый прибор для наблюдения за мозговой активность млекопитающих — ультратонкий эндоскоп.

Как говорят специалисты, его величина сопоставима с человеческим волосом: толщина равна 125 микронам, или 0,000125 метра. Из-за своего размера он может проникать в мозг гораздо глубже, чем любой другой из уже существующих эндоскопов. Его изобретатель Шай Охайон рассказал о будущем применении инструмента:

"При дальнейшем развитии этот микроэндоскоп сможет показывать активность нейронов в тех областях мозга, куда ранее мы не могли проникнуть: например, в зрительной коре приматов. Он также поможет при изучении того, как нейроны из разных частей мозга взаимодействуют друг с другом".

Специалисты провели испытания на анестезированной мыши: они проделали крошечное отверстие в ее черепе и опустили в него эндоскоп. Эксперимент подтвердил, что аппарат способен показывать ткани, находящиеся на расстоянии 100 микрон от наконечника. Охайон прокомментировал опыт:

"Одно из преимуществ нашего эндоскопа в том, что его миниатюрные размеры позволяют опуститься глубже в мозг. Вы видите все кровеносные сосуды, поэтому их легче обойти, не повредив. Иногда эндоскоп может влиять на нейроны, находящиеся поблизости. Расстояние, доступное нам для наблюдения, позволяет рассматривать те нейроны, которые не затронуты воздействием".

Главный недостаток аппарата в том, что он работает только в прямом положении: любой изгиб нарушает передачу изображения. Ограничение никак не повлияло на опыты, но, как замечает издание ScienceDaily, решение этой проблемы могло бы расширить возможности изучения мозга.

Ранее ученые впервые оцифровали копию мозга червя Caenorhabditis elegans и поместили ее в чип. Под его управлением робот начал двигаться самостоятельно. О том, как это произошло, можно узнать из нашего видео.