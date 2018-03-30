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Ученые доказали, что чрезмерное количество фотографий вредит памяти

Селфи
18:42 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: из открытых источников

Новости науки: Ученые исследовали, что мы теряем наши воспоминания, когда фотографируем на смартфоны.

Это происходит из-за того, что во время фотографирования мы слишком отвлекаемся, чтобы получить хороший кадр, и начинаем воспринимать события с точки зрения третьего лица.

В исследовании, опубликованном в Journal of Experimental Social Psychology, приняли участие несколько сотен человек. Они должны были пройтись по церкви, записывая то, что они видели. В частности, форму здания, его отделку и тому подобное. Люди в первой группе имели ipod-ы с камерами и фотографировали, а в другой – не имели камер.

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Через неделю их опросили относительно того, что они видели. Опрашиваемые, которые не имели камер, могли правильно ответить на 7 из 10 вопросов. В то же время те, кто имел камеры, отвечали не более, чем на 6 вопросов. Это небольшая, но значимая разница, убеждены ученые.

Ученые объясняют, что нейроны в нашем мозге связывают наши чувства с воспоминаниями. Однако, если мы отвлекаемся на фотографирование, эта информация никогда не сохранится и наши чувства не запомнятся. Также ученые предполагают, что использование соцсетей во время любого события приводит к тому, что нам его легче забыть.

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Ученый из Нью-Йоркского университета Александра Бараш также отмечает, что использование смартфонов влияет на то, что мы замечаем. "Если я попрошу вас изобразить картину в ваших мыслях, например, о Рождестве, вы начнете визуализировать тот день с точки зрения постороннего человека", – говорит она о людях, которые постили фотографии того дня в соцмедиа. Также, люди, которые делают фотографии для себя и никуда их не выкладывают, имеют больше шансов забыть события.

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Новости науки, Исследование, Память, Селфи, Смартфон, Ученые, Фотографии.
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