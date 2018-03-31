Китайцы с помощью дронов перебросили iPhone на $80 миллионов

Таможенная служба Шэньчжэня задержала 26 контрабандистов, которые использовали дронов для доставки iPhone из Гонконга.

Как сообщили в таможне, восстановленные iPhone перебрасывали в подвешенных к беспилотнику мешочках, в каждом из которых помещалось до десятка смартфонов. Дрон (судя по фотографиям, модель серии DJI Phantom 4 с маскировкой) раз за разом преодолевал 200-метровый пролив между Гонконгом и материковым Китаем. Таким образом за ночь преступники переправляли до 15 000 устройств.

В Китае это первый случай контрабанды через границу с применением дронов. Тут американцы оказались шустрее — ещё в прошлом году полиция США арестовала мужчину, который доставил на беспилотнике 5.8 кг метамфетамина из Мексики. Украинцы не отстают и промышляют «воздушным» вывозом блоков сигарет в Венгрию.

Власти Шэньчжэня собираются усилить пограничный контроль и закупить новое оборудование, которое позволит лучше отслеживать незаконную перевозку грузов с помощью современных технологий.

В прошлом году Китай ввёл обязательную регистрацию БПЛА весом от 250 граммов. Пойти на эти меры пришлось из-за растущего количества вторжений дронов на территорию аэропортов.