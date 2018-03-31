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Новости: Часть ракеты SpaceX вдребезги разбилась об воду Часть ракеты SpaceX вдребезги разбилась об воду
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Часть ракеты SpaceX вдребезги разбилась об воду

SpaceX
12:56 Сегодня Телеграф
segodnya.ua
Фото: из открытых источников

Новости науки: Обтекатель должен был спокойно приземлиться на поверхность.

Известная компания по новейшим технологиям SpaceX потерпела фиаско. Глава учреждения сообщил, что обтекатель ракеты Falcon 9 разбился вдребезги о воду. Информация опубликована в Twitter на официальной странице Илона Маска.

Специалисты уверены, что причиной послужило то, что в разработке не раскрылось парашютирующее крыло. С его помощью ракета-носитель должна была спокойно приземлиться на поверхность. Эксперты намерены совершать новые испытания, которые устранят недочеты экспериментов.

Отметим, что ракету запустили вчера около 07:13 по Западному времени США. Известно, что в одно время с запуском ракеты-носителя на орбиту вывели 10 телекоммуникационных спутников Iridium NEXT. Илон Маск ранее сообщал о том, что в компании SpaceX испытали самый тяговооруженный по всему миру двигатель Raptor.

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Новости науки, Iridium NEXT, SpaceX, Илон Маск, Ракета, Спутник.
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