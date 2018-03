Часть ракеты SpaceX вдребезги разбилась об воду

Известная компания по новейшим технологиям SpaceX потерпела фиаско. Глава учреждения сообщил, что обтекатель ракеты Falcon 9 разбился вдребезги о воду. Информация опубликована в Twitter на официальной странице Илона Маска.

Love seeing the scars of the rocket pic.twitter.com/y5FQrLcV9B

— Elon Musk (@elonmusk) 31 марта 2018 г.