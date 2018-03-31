Запуски с космодрома Восточный были перенесены на более поздний срок

Осенью 2018-го с Восточного намеревались провести два запуска: спутник «Метеор» планировали отправить на орбиту в октябре, а два космических аппарата «Канопус»» — в ноябре. Теперь, по сведениям источника в ракетно-космической индустрии, старты перенесены на декабрь этого года. «Запуски космического аппарата «Метеор-М» № 2.2 и двух «Канопус-В» № 5 и № 6 предварительно намечены на декабрь 2018-го», — сообщил источник.

По его словам, степень готовности космических аппаратов оценивается как высокая. Между тем решение о датах предстоящих пусков еще не принято: этот вопрос обсудят осенью 2018-го.

Спутники серии «Канопус-В» будут мониторить с околоземной орбиты возможные чрезвычайные ситуации, в частности лесные пожары и крупные выбросы загрязняющих веществ. Аппараты также займутся мониторингом в интересах развития агропромышленного комплекса. Стоит отметить, что сейчас на околоземной орбите действуют четыре спутника «Канопус». Один из них — «Канопус-В-ИК» — имеет инфракрасную камеру, его используют для выявления очагов лесных возгораний.

В свою очередь, метеорологический спутник «Метеор-М» № 2.2 будут применять для анализа облачности и поверхности нашей планеты. В центре внимания — ледовый и снежный покров, температуры океанов и земной поверхности, а также распределение озона в атмосфере.

На данный момент с космодрома Восточный за все время произвели три запуска: в 2016, 2017 и 2018 годах. Второй закончился аварией: тогда ракета-носитель «Союз-2.1б» и разгонный блок «Фрегат» не смогли удачно вывести на орбиту два российских и целый флот иностранных космических аппаратов. Причиной неудачи стали неполадки в разгонном блоке.

Кроме неопределенностей с эксплуатацией космодрома по прямому назначению, Восточный также получил дурную славу в связи со множеством коррупционных скандалов. В начале года стало известно об очередных хищениях средств при строительстве новых «космических врат». Нанесенный государству ущерб оценили в 7,6 миллиона рублей.

Согласно полученной информации, мошенническая схема была применена во время поставок оборудования и материалов, которые предназначались для строительства стартового и технического комплексов космодрома. При этом использовали поддельные документы.