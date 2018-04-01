Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: НАПК выяснят, почему за 2017 подано меньше деклараций, чем в 2016 году НАПК выяснят, почему за 2017 подано меньше деклараций, чем в 2016 году
Новости: Главные изменится для украинцев с 1 апреля: пенсии, семейный врач, призыв Главные изменится в Украине с 1 апреля
Новости: Джошуа - Паркер: видео боя Джошуа - Паркер: видео боя
Новости: С Вербным воскресеньем 2018: красивые поздравления в прозе, стихах и открытках С Вербным воскресеньем 2018: красивые поздравления в прозе, стихах и открытках
X

В Кембридже простились с выдающимся ученым Стивеном Хокингом

Смотрите фото (3)
Похороны Стивена Хокинга
11:40 Сегодня Телеграф
unian.net
Фото: из открытых источников

Новости науки: Прах Хокинга будет похоронен в лондонском Вестминстерском аббатстве, рядом с могилами Исаака Ньютона и Чарльза Дарвина.

В Кембридже простились с выдающимся английским физиком-теоретиком, космологом и популяризатором науки Стивеном Хокингом, который скончался 14 марта в возрасте 76 лет.

Прощальная служба состоялась в церкви Святой Марии на территории Кембриджского университета, в котором Хокинг более 50 лет вел свою научную деятельность. Прах Хокинга будет захоронен в лондонском Вестминстерском аббатстве рядом с могилами Исаака Ньютона и Чарльза Дарвина. Всего на поминальную службу в церковь было приглашено около 500 человек: проститься с ученым пришли его друзья и коллеги.

Хокинг стал одним из самых уважаемых и известных ученых своего времени, несмотря на тяжелое нейродегенеративное заболевание. Человек с выдающимся чувством юмора, он стал популяризатором науки и всегда старался обеспечить широкой общественности доступ к своим трудам. Также легендарный ученый был известен своей исключительной способностью визуализировать научные решения без расчета или эксперимента. Его книга "Краткая история времени", изданная в 1988 году, стала мировым бестселлером.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости науки, Кембридж, Похороны Стивена Хокинга, Прах, Смерть, Стивен Хокинг, Умер, Ученые, Фото.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Последние новости науки

Антропологи воссоздали внешность кроманьонца по его черепу В NASA рассказали, когда начнут изучать Марс изнутри Сегодня в Кембридже будут прощаться с известным астрофизиком Стивеном Хокингом

Последние новости

Барнетт защитил титул чемпиона мира во втором легчайшем весе Жизнь сельской глубинки в Индии (Фото) Смех да и только: ленивые люди, которые оказались очень умными
Сегодня читают
01 Джошуа - Паркер: полное видео захватывающего поединка
02 Божественный дебют: сумасшедший гол Златана из-за пределов штрафной (Видео)
03 Опубликован рейтинг величайших драк в фильмах XXI века (Видео)
04 Джошуа - Паркер: невероятное зрелище и тяжелая победа британца
05 В США родилась "24-летняя" девочка, эмбрион которой был заморожен в 1992 году
Новости сегодня
11:53 Смешно до слез: приколы на работе, которые поднимут вам настроение
11:51 В Ивано-Франковске произошла стрельба возле ночного клуба, есть пострадавшие
11:46 Ротань рассказал о возможном переходе в российский клуб
11:40 Латвия проинформирует НАТО и ОБСЕ о планируемых РФ учениях в Балтийском море
11:36 Пять книг, с которыми легко понять науку
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Бельгия отказывается от ядерной энергии Бельгия отказывается от ядерной энергии
Новости: Лондон: Досмотр борта Аэрофлота просто рутина Лондон: Досмотр борта Аэрофлота просто рутина
Новости: На границе Израиля с сектором Газа новые столкновения: 70 раненых Новые столкновения на границе с Израилем и сектором Газа
Новости: Катя Осадчая с Пэрис Хилтон позировали на камеры во Львове Катя Осадчая с Пэрис Хилтон позировали на камеры во Львове
Добавить комментарий
0