Археологи обнаружили старинную построенную дорогу

Китайские археологи недавно обнаружили на территории пер. Хэнань (Центральный Китай) государственный тракт династии Хань (202 г. до н.э. – 220 г.).

На дороге, раскопанной на развалинах древнего поселения Ланлин, сохранились следы хорошо нагруженных телег, что указывает на ее частое использование, передает Международное радио Китая.

Участок древней дороги длиной 252 м и шириной до 2,8 м, протянувшаяся с севера на юг, проходит под современной государственной автострадой G107, а потому ее уже успели окрестить "самой G107".