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Археологи обнаружили старинную построенную дорогу

Древняя дорога
17:58 Сегодня Телеграф
www.segodnya.ua
Фото из открытых источников

Новости науки: На дороге, которая построенная 2000 лет назад, сохранились следы от груженых телег.

Китайские археологи недавно обнаружили на территории пер. Хэнань (Центральный Китай) государственный тракт династии Хань (202 г. до н.э. – 220 г.).

На дороге, раскопанной на развалинах древнего поселения Ланлин, сохранились следы хорошо нагруженных телег, что указывает на ее частое использование, передает Международное радио Китая.

Участок древней дороги длиной 252 м и шириной до 2,8 м, протянувшаяся с севера на юг, проходит под современной государственной автострадой G107, а потому ее уже успели окрестить "самой G107".

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Новости науки, Археологи, Дорога, Древняя дорога, Ланлин, Следы груженных телег.
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