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"Хаббл" сделал снимок "космического глаза"

"Космический глаз"
19:40 Сегодня Телеграф
zn.ua
Фото из открытых источников

Новости науки: В центре снимка разместился кластер галактик.

Ученые с помощью телескопа "Хаббл" получили снимок нескольких сотен галактик. Снимок был опубликован на сайте телескопа.

Центральная область на снимке напоминает огромный глаз, зрачок которого - это скопление SDSSJ0146-0929, состоящее из сотен галактик, связанных вместе гравитационными силами.

Как отмечают ученые, массы скопления достаточно для того, чтобы искривить пространство-время вокруг него.

Яркая "радужная оболочка", окружающая центральное скопление, представляет собой изображение одной и той же галактики, расположенной непосредственно за SDSSJ0146-0929 и удаленной от Земли на еще большее расстояние.

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Новости науки, SDSSJ0146-0929, Космический глаз, Снимок, Телескоп, Ученые.
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