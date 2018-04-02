https://telegraf.com.ua/files/2018/04/eso1205a-150x90.jpg Наука https://telegraf.com.ua/nauka/3990219-habbl-sdelal-snimok-kosmicheskogo-glaza.html
"Хаббл" сделал снимок "космического глаза"
Новости науки: В центре снимка разместился кластер галактик.
Ученые с помощью телескопа "Хаббл" получили снимок нескольких сотен галактик. Снимок был опубликован на сайте телескопа.
Центральная область на снимке напоминает огромный глаз, зрачок которого - это скопление SDSSJ0146-0929, состоящее из сотен галактик, связанных вместе гравитационными силами.
Как отмечают ученые, массы скопления достаточно для того, чтобы искривить пространство-время вокруг него.
Яркая "радужная оболочка", окружающая центральное скопление, представляет собой изображение одной и той же галактики, расположенной непосредственно за SDSSJ0146-0929 и удаленной от Земли на еще большее расстояние.
Telegraf.com.ua