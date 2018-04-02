"Хаббл" сделал снимок "космического глаза"

Ученые с помощью телескопа "Хаббл" получили снимок нескольких сотен галактик. Снимок был опубликован на сайте телескопа.

Центральная область на снимке напоминает огромный глаз, зрачок которого - это скопление SDSSJ0146-0929, состоящее из сотен галактик, связанных вместе гравитационными силами.

Как отмечают ученые, массы скопления достаточно для того, чтобы искривить пространство-время вокруг него.

Яркая "радужная оболочка", окружающая центральное скопление, представляет собой изображение одной и той же галактики, расположенной непосредственно за SDSSJ0146-0929 и удаленной от Земли на еще большее расстояние.