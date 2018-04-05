Из-за недостатка информации ученым приходилось верить в правильность своих мыслей и гипотез, с которыми мы вас ознакомим.

Научные теории были придуманы такими же людьми как мы с вами, которые также могут ошибаться и делать неверные выводы о тех или иных вещах. Из-за недостатка информации ученым приходилось верить в правильность своих мыслей и гипотез, которые нам, современным людям, сегодня кажутся самым настоящим бредом. Однако, существуют теории, которые способны полностью изменить нашу жизнь и возможно, если в скором времени эти теории подтвердятся, наша жизнь измениться на 360 градусов и окажется, что мир вовсе не такой каким мы его знаем.