В космосе обнаружили гигантский ураган старше, чем Солнце

Возраст "холодного урагана" оценивается в пять миллиардов светловых лет, то есть, он старше, чем Солнечная система. Наблюдения помогли установить, что вихрь на 50 миллионов градусов Кельвина холоднее, чем окружающее пространство. По мере удаления от центра галактического скопления, где находится галактика с активным ядром NGC 1275, фронт распался на две части, но остался выразительным.

По мнению астрономов, его расширению в присутствии волн сжатия и расширения и турбулентности препятствуют сильные магнитные поля. Отмечается, что вихрь был сформирован в результате столкновения кластера Персея с другим, меньшим, кластером.