Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко встретился с французскими парламентариями: что обсуждалось Порошенко встретился с французскими парламентариями: что обсуждалось
Новости: Силы МВД готовятся к полицейской операции на Донбассе Силы МВД готовятся к полицейской операции на Донбассе
Новости: Надаль установил рекорд Кубка Дэвиса Надаль установил рекорд Кубка Дэвиса
Новости: Страстная пятница: почему так называется этот день Страстная пятница: почему так называется этот день
X

Ученые обнаружили за пределами Млечного Пути звезду, которая раньше была недоступна

Млечный Путь
20:32 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: из открытых источников

Новости науки: Астрономам впервые удалось обнаружить изолированную нейтронную звезду со слабым магнитным полем за пределами Млечного Пути.

Объект находится в туманности, оставшейся после взрыва сверхновой. В некоторых случаях взрыв сверхновой заканчивается рождением нейтронной звезды, компактного и плотного объекта радиусом около 10-20 километров. Он состоит из нейтронной сердцевины, покрытой сравнительно тонкой корой вещества из тяжелых атомных ядер и электронов. Считается, что нейтронных звезд во Вселенной очень много, однако обнаружить их трудно не только из-за небольшого размера, но и из-за того, что они светятся только в рентгеновском диапазоне, поэтому открытие изолированных нейтронных звезд имеет большое значение для астрономов.

С помощью приемника MUSE, установленного на телескопе VLT, команда ученых под руководством Фредерика Фогта получила снимки остатков сверхновой, которая взорвалась 2000 лет назад. "След", который образовался, находится на расстоянии 200 тысяч световых лет от Земли в Малом Магеллановом Облаке. Новые данные позволили обнаружить в системе 1E 0102.2-7219 необычное газовое кольцо, которое медленно расширяется. Исследователи заметили, что в центре кольца находится уже много лет известный астрономам рентгеновский источник p1. До сих пор его природа была непонятна – исследователи даже не могли определить, лежит ли он внутри остатка сверхновой, или позади него.

Благодаря данным MUSE группа Фогта смогла локализовать объект. Выяснилось, что он расположен точно в центре газового кольца. После этого астрономы воспользовались архивными рентгеновскими наблюдениями источника с борта рентгеновской космической обсерватории Chandra. Распределение энергии источника указало на то, что этот объект является изолированной нейтронной звездой со слабым магнитным полем. Несмотря на то, что нейтронные звезды распространены во Вселенной, их слияние в нашей галактике происходит редко, примерно раз в десять тысяч лет.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости науки, Астрономы, Звезда, Исследование, Млечный путь, Находка, Ученые.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Последние новости науки

Ученые создали карту ранней Вселенной и обнаружили 4 тысячи новых галактик Палеонтологи нашли остатки крупнейшего в мире динозавра NASA показало активность солнечной системы (Видео)

Последние новости

Климкин отметил важность синхронизации санкций США и ЕС против РФ Джаред Лето возвращается в Украину с концертом: 5 лучших клипов 30 Seconds to Mars 5 игроков "Арсенала" попали в сборную недели Лиги Европы
Сегодня читают
01 Погода на пасхальные выходные: в Украине будет тепло
02 Какие части тела никогда не следует трогать руками
03 Похудение без диет: названы главные советы
04 Силы МВД готовятся к полицейской операции на Донбассе
05 Это круче, чем шедевр Роналду – в Боснии повторили бисиклету Криштиану (Видео)
Новости сегодня
21:43 Энтони Джошуа может сразиться с Миллером в США
21:39 Ученые обнаружили в Перу новые геоглифы
21:35 Волонтеров оштрафовали за надпись "Против Путина"
21:27 Джамала впервые показала, как выглядит после родов
21:22 "РБ Лейпциг" минимально обыграл "Марсель" в Лиге Европы (Видео)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Капитана "Норда" задержали на 60 суток Капитана "Норда" задержали на 60 суток
Новости: Скрипаль пошел на поправку Скрипаль пошел на поправку
Новости: Лавров: Украине невыгодно выходить из СНГ Лавров: Украине невыгодно выходить из СНГ
Новости: К Пасхе выпустят лимитированную православную и католическую версии iPhone X К Пасхе выпустят лимитированную православную и католическую версии iPhone X
Добавить комментарий
0