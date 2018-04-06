Ученые обнаружили за пределами Млечного Пути звезду, которая раньше была недоступна

Объект находится в туманности, оставшейся после взрыва сверхновой. В некоторых случаях взрыв сверхновой заканчивается рождением нейтронной звезды, компактного и плотного объекта радиусом около 10-20 километров. Он состоит из нейтронной сердцевины, покрытой сравнительно тонкой корой вещества из тяжелых атомных ядер и электронов. Считается, что нейтронных звезд во Вселенной очень много, однако обнаружить их трудно не только из-за небольшого размера, но и из-за того, что они светятся только в рентгеновском диапазоне, поэтому открытие изолированных нейтронных звезд имеет большое значение для астрономов.

С помощью приемника MUSE, установленного на телескопе VLT, команда ученых под руководством Фредерика Фогта получила снимки остатков сверхновой, которая взорвалась 2000 лет назад. "След", который образовался, находится на расстоянии 200 тысяч световых лет от Земли в Малом Магеллановом Облаке. Новые данные позволили обнаружить в системе 1E 0102.2-7219 необычное газовое кольцо, которое медленно расширяется. Исследователи заметили, что в центре кольца находится уже много лет известный астрономам рентгеновский источник p1. До сих пор его природа была непонятна – исследователи даже не могли определить, лежит ли он внутри остатка сверхновой, или позади него.

Благодаря данным MUSE группа Фогта смогла локализовать объект. Выяснилось, что он расположен точно в центре газового кольца. После этого астрономы воспользовались архивными рентгеновскими наблюдениями источника с борта рентгеновской космической обсерватории Chandra. Распределение энергии источника указало на то, что этот объект является изолированной нейтронной звездой со слабым магнитным полем. Несмотря на то, что нейтронные звезды распространены во Вселенной, их слияние в нашей галактике происходит редко, примерно раз в десять тысяч лет.