Человек смотрит на звезды, наверное, с момента своего появления на планете.

Человек смотрит на звёзды, наверное, с момента своего появления на планете. Люди побывали в космосе и уже планируют осваивать новые планеты, но даже учёные до сих пор не знают, что происходит в глубинах вселенной. Мы собрали 15 фактов о космосе, которым современная наука объяснения пока дать не может. Когда обезьяна впервые подняла голову и посмотрела на звезды, то она стала человеком. Так гласит легенда. Однако, несмотря на все столетия развития науки, человечество до сих пор не знает, что творится в глубинах вселенной. Приведем 15 странных фактов о космосе.