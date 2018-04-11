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Илон Маск показал многоразовую ракету для полета на Марс

Илон Маск
20:42 Сегодня Телеграф
ukrinform.ru
Фото: из открытых источников

Новости науки: Глава компании SpaceX Илон Маск опубликовал фото основной части корпуса Big Falcon Rocket (BFR).

Этот снимок он разместил на своей странице в Instagram. Для большего понимания габаритов BFR рядом с ней разместили автомобиль Tesla.

Как известно, Big Falcon Rocket - система космического запуска многократного использования, которая относится к сверхтяжелым ракетам-носителям и разрабатывается американской компанией SpaceX для транспортировки людей на Марс и возвращения их на Землю.

 

SpaceX main body tool for the BFR interplanetary spaceship

Публикация от Elon Musk (@elonmusk)

 

В марте Маск анонсировал испытание нового космического корабля для полета на Марс в первой половине следующего года.

Ракетная система SpaceX Big Falcon Rocket(BFR), как ожидается, сможет вывести в космос межпланетный космический корабль и будет пригодна для повторного использования. Отмечается, что полет будет стоить меньше, чем начальные рейсы ракеты Falcon 1, которые Маск оценил в 5-6 миллионов долларов.

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Новости науки, Instagram, Илон Маск, Марс, Полет, Ракета.
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