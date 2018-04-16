Средневековый воин прожил жизнь с ножом, прикрепленным к руке вместо ампутированной части конечности.

Итальянские археологи обнаружили кости средневекового мужчины, жившего в VI-VIII веках нашей эры, похороненные вместе с безголовой лошадью, несколькими борзыми и сотнями других скелетов. Средневековый воин прожил жизнь с ножом, прикрепленным к руке вместо ампутированной части конечности. То есть его можно назвать киборгом, ведь киборги - это биологические организмы, содержащие механические компоненты.